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Электричество будут отключать на весь день в части Харькова (время, адреса)

Общество 09:27   14.05.2025
Оксана Горун
Электричество будут отключать на весь день в части Харькова (время, адреса) Фото: АО «Харьковоблэнерго»

«Харьковоблэнерго» напомнило о готовящихся масштабных отключениях. На Салтовке электричество пропадет в четверг и пятницу, 15-16 мая, с 8:00 до 19:00.

Света в обозначенное время не будет по следующим адресам:

🔹 ул. Амосова, дома: 11а, 13, 13а, 19, 17, 9а, 15, 15а, 18, 20, 24, 6а, 26, 6, 21, 23, 25, 27, 48, 50, 52, 54, 56;
🔹 ул. Благодатная, дом 2;
🔹 ул. Велозаводская, дом 35;
🔹 ул. Единства, дома: 171, 171з, 171/2, 171к, 171а, 171б, 171г, 171д, 171в, 171б, 179, 177, 179б, 179а, 177б, 171ж, 171е, 185, 185а;
🔹 ул. Эстонская;
🔹 ул. Карпатская;
🔹 Карпатский проезд;
🔹 1-й Карпатский проезд;
🔹 ул. Литовская;
🔹 Салтовское шоссе, дома: 240, 240а, 240б, 240г, 240в, 242а, 242, 242в, 244, 256в, 248, 228, 230, 236, 238, 250, 256а, 254, 256, 252, 250а, 258, 260, 260а, 262, 262а;
🔹 ул. Соловьиная;
🔹 ул. Солнечная, дома: б. 1, 7, 9;
🔹 пр. Тракторостроителей.

Читайте также: В Харькове будут длительные отключения света 20 мая: адреса

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 09:27;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Харьковоблэнерго» напомнило о готовящихся масштабных отключениях. На Салтовке электричество пропадет в четверг и пятницу, 15-16 мая, с 8:00 до 19:00".