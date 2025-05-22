В Харьковском горсовете – новый депутат: подробности

Новым депутатом Харьковского городского совета от фракции «Блок Кернеса — Успешный Харьков» стал Владимир Зинченко.

Соответствующее постановление озвучил сегодня, 22 мая, горизбирком на внеочередной сессии Харьковского городского совета, передает пресс-служба мэрии.

«Владимир Зинченко был введен в состав постоянной комиссии по промышленности, экономическому развитию и собственности», — отметили в мэрии.

По данным сайта «Аттестация депутатов местных советов», Зинченко с 1991 года работал в ПАО «Харьковский завод «Оргтехника» на должностях заместителя директора, исполнительного директора, а с 1996 года – председателя правления – президента общества. С июня 2010 года по июнь 2013 года работал начальником управления внутренней политики и связей с общественностью ХОГА.