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В Харьковском горсовете – новый депутат: подробности

Политика 15:51   22.05.2025
Виктория Яковенко
В Харьковском горсовете – новый депутат: подробности Фото: my.ua

Новым депутатом Харьковского городского совета от фракции «Блок Кернеса — Успешный Харьков» стал Владимир Зинченко.

Соответствующее постановление озвучил сегодня, 22 мая, горизбирком на внеочередной сессии Харьковского городского совета, передает пресс-служба мэрии.

«Владимир Зинченко был введен в состав постоянной комиссии по промышленности, экономическому развитию и собственности», — отметили в мэрии.

По данным сайта «Аттестация депутатов местных советов», Зинченко с 1991 года работал в ПАО «Харьковский завод «Оргтехника» на должностях заместителя директора, исполнительного директора, а с 1996 года – председателя правления – президента общества. С июня 2010 года по июнь 2013 года работал начальником управления внутренней политики и связей с общественностью ХОГА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 15:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новым депутатом Харьковского городского совета от фракции «Блок Кернеса — Успешный Харьков» стал Владимир Зинченко.".