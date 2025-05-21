Терехов созывает депутатов в Харькове: с последней сессии прошло меньше месяца
В четверг, 22 мая состоится онлайн-сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.
39-я внеочередная сессия Харьковского горсовета начнется в 12:00. Об этом сообщила пресс-служба мэрия.
В повестке дня – восемь вопросов и раздел «Разное».
Среди вопросов, которые должны решать депутаты: изменения в постоянных комиссиях горсовета, финансовая помощь «ХТС». Также будут вноситься изменения в бюджет.
Также рассмотрят «внесение изменений в решение «Об утверждении Типового договора о совместной деятельности между коммунальным некоммерческим предприятием ХГС и учреждением высшего образования, осуществляющим подготовку в сфере здравоохранения».
Напомним, в прошлый раз депутаты Харьковского горсовета собирались меньше месяца назад (30 апреля). Тогда на заседании продолжили действия льгот и местных налогов, вносили изменения в бюджет, а также объединили КП «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети».
Читайте также: Терехов: модульный городок в Харькове – непригодный, куда переселят людей
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: депутаты, Игорь Терехов, міськрада, новости Харькова, сесія, сессия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Терехов созывает депутатов в Харькове: с последней сессии прошло меньше месяца»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 22 мая состоится онлайн-сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.".