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Терехов созывает депутатов в Харькове: с последней сессии прошло меньше месяца

Общество 12:10   21.05.2025
Виктория Яковенко
Терехов созывает депутатов в Харькове: с последней сессии прошло меньше месяца Фото: Василий Голосный

В четверг, 22 мая состоится онлайн-сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.

39-я внеочередная сессия Харьковского горсовета начнется в 12:00. Об этом сообщила пресс-служба мэрия.

В повестке дня – восемь вопросов и раздел «Разное».

Среди вопросов, которые должны решать депутаты: изменения в постоянных комиссиях горсовета, финансовая помощь «ХТС». Также будут вноситься изменения в бюджет.

Также рассмотрят «внесение изменений в решение «Об утверждении Типового договора о совместной деятельности между коммунальным некоммерческим предприятием ХГС и учреждением высшего образования, осуществляющим подготовку в сфере здравоохранения».

сессия горсовета повестка
Скриншот

Напомним, в прошлый раз депутаты Харьковского горсовета собирались меньше месяца назад (30 апреля). Тогда на заседании продолжили действия льгот и местных налогов, вносили изменения в бюджет, а также объединили КП «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 12:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 22 мая состоится онлайн-сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.".