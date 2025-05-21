Терехов созывает депутатов в Харькове: с последней сессии прошло меньше месяца

В четверг, 22 мая состоится онлайн-сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.

39-я внеочередная сессия Харьковского горсовета начнется в 12:00. Об этом сообщила пресс-служба мэрия.

В повестке дня – восемь вопросов и раздел «Разное».

Среди вопросов, которые должны решать депутаты: изменения в постоянных комиссиях горсовета, финансовая помощь «ХТС». Также будут вноситься изменения в бюджет.

Также рассмотрят «внесение изменений в решение «Об утверждении Типового договора о совместной деятельности между коммунальным некоммерческим предприятием ХГС и учреждением высшего образования, осуществляющим подготовку в сфере здравоохранения».

Напомним, в прошлый раз депутаты Харьковского горсовета собирались меньше месяца назад (30 апреля). Тогда на заседании продолжили действия льгот и местных налогов, вносили изменения в бюджет, а также объединили КП «Харьковводоканал» и «Харьковские тепловые сети».