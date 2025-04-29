Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать
Фото: Василий Голосный
Завтра, 30 апреля, состоится онлайн-сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Терехов.
38-я внеочередная сессия горсовета в Харькове начнется в 12:00. Об этом сообщила пресс-служба ХГС. В повестке дня — 32 вопроса и раздел «Разное». Среди вопросов, которые предстоит решать депутатам: продление действия льгот и местных налогов, внесение изменений в бюджет, предоставление финансовой помощи ключевым коммунальным предприятиям города (водоканалу, метрополитену и теплосетям). Также будут вносить изменения в ряд городских программ и документов, рассматривать земельные вопросы и так далее.
Повестка дня сессии — следующая.
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- • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 11:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 30 апреля, состоится онлайн-сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Терехов".