Терехов созывает внеочередную сессию горсовета в Харькове: что будут решать

Завтра, 30 апреля, состоится онлайн-сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Игорь Терехов.

38-я внеочередная сессия горсовета в Харькове начнется в 12:00. Об этом сообщила пресс-служба ХГС. В повестке дня — 32 вопроса и раздел «Разное». Среди вопросов, которые предстоит решать депутатам: продление действия льгот и местных налогов, внесение изменений в бюджет, предоставление финансовой помощи ключевым коммунальным предприятиям города (водоканалу, метрополитену и теплосетям). Также будут вносить изменения в ряд городских программ и документов, рассматривать земельные вопросы и так далее.

Повестка дня сессии — следующая.