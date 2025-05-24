Обстрелы Харьковщины: подробности от полиции и ГСЧС (фото)
В течение суток российская армия обстреляла Купянский, Изюмский и Чугуевский районы Харьковщины. Погибшие есть в Купянске, Чугуеве и селе Ольховатка.
«В городе Купянск в результате вражеского обстрела ФАБ-500 повреждены частные дома и автомобили. Погибли двое гражданских мужчин. Из-за удара барражирующим боеприпасом на базе FPV-дрона по городу Купянск пострадал человек. По городу Чугуев российские войска нанесли ракетный удар. В результате обстрела погибла 33-летняя мирная жительница, ранен гражданский мужчина и женщина. Повреждены частные домовладения, автомобили, складские помещения, СТО. Поселок Старый Салтов враг атаковал беспилотным летательным аппаратом. Ранения получили двое мужчин 1977 и 1980 годов рождения. Утром 24 мая военные рф ударили управляемой авиабомбой по селу Ольховатка. Повреждены дома. Погибла гражданская женщина, две женщины пострадали», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В ГСЧС проинформировали: за сутки из-за российских обстрелов в области возникли четыре пожара: в Чугуеве, Изюме и Ольховатке.
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В Чугуеве пожара было два — горела летняя кухня в частном домовладении и складское здание частного предприятия (там пожар был масштабный — на 600 квадратных метров).
«Утром 24 мая враг совершил комбинированную ракетно-дроновую атаку г. Изюм. Произошел пожар на площади 100 кв. м. Повреждены четыре частных дома и здание медицинского учреждения. По предварительным данным, пострадавших нет», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Также спасатели сообщили, что по Ольховатке прилетели три КАБа — один дом разрушен, еще два повреждены. Горели обломки строительных конструкций. Погибла женщина 78 лет — она оказалась под завалами.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 09:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток российская армия обстреляла Купянский, Изюмский и Чугуевский районы Харьковщины. Погибшие есть в Купянске, Чугуеве и селе Ольховатка".