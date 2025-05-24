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Россияне ударили по центру Изюма ракетами и «Шахедами» — начальник ГВА

Происшествия 08:07   24.05.2025
Оксана Горун
Россияне ударили по центру Изюма ракетами и «Шахедами» — начальник ГВА

Около 04:30 утра 24 мая россияне атаковали Изюм. Подробности сообщил начальник ГВА Сергей Федченко.

«Ранним утром враг нанес комбинированный удар по центральной части города. Был нанесен один удар баллистики и четыре удара БпЛА типа «Шахед». К сожалению, есть разрушения в частном секторе. К счастью, без жертв и пострадавших. В настоящее время на местах работают подразделения Национальной полиции для Государственной службы чрезвычайных ситуаций», — сообщил Федченко.

Видео: Изюмская ГВА

Ранее ГВА информировала, что взрывы раздались в центральной части города и возник пожар в частном доме.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 08:07;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 04:30 утра 24 мая россияне атаковали Изюм. Подробности сообщил начальник ГВА Сергей Федченко".