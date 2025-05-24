Россияне ударили по центру Изюма ракетами и «Шахедами» — начальник ГВА
Около 04:30 утра 24 мая россияне атаковали Изюм. Подробности сообщил начальник ГВА Сергей Федченко.
«Ранним утром враг нанес комбинированный удар по центральной части города. Был нанесен один удар баллистики и четыре удара БпЛА типа «Шахед». К сожалению, есть разрушения в частном секторе. К счастью, без жертв и пострадавших. В настоящее время на местах работают подразделения Национальной полиции для Государственной службы чрезвычайных ситуаций», — сообщил Федченко.
Видео: Изюмская ГВА
Ранее ГВА информировала, что взрывы раздались в центральной части города и возник пожар в частном доме.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Изюм, новости Харькова, ракети, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 08:07;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 04:30 утра 24 мая россияне атаковали Изюм. Подробности сообщил начальник ГВА Сергей Федченко".