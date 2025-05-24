Россияне ударили по центру Изюма ракетами и «Шахедами» — начальник ГВА

Около 04:30 утра 24 мая россияне атаковали Изюм. Подробности сообщил начальник ГВА Сергей Федченко.

«Ранним утром враг нанес комбинированный удар по центральной части города. Был нанесен один удар баллистики и четыре удара БпЛА типа «Шахед». К сожалению, есть разрушения в частном секторе. К счастью, без жертв и пострадавших. В настоящее время на местах работают подразделения Национальной полиции для Государственной службы чрезвычайных ситуаций», — сообщил Федченко.

Видео: Изюмская ГВА

Ранее ГВА информировала, что взрывы раздались в центральной части города и возник пожар в частном доме.