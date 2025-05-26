Live
  • Пн 26.05.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.51
  • EUR 46.99

Прогноз на июнь: чего ждать от погоды жителям Харькова и области

Общество 14:39   26.05.2025
Виктория Яковенко
Прогноз на июнь: чего ждать от погоды жителям Харькова и области

Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии дали прогноз на первый месяц лета.

В июне в Харьковской области синоптики прогнозируют температуру воздуха выше, чем в среднем. Осадки тоже не выпадут в пределах нормы.

По их данным, в среднем в первый месяц лета температура воздуха составляет 19,8 градуса тепла. А вот в этом году синоптики ожидают в июне 21,8 градуса.

Обычно выпадает 65 мм осадков. Однако, отмечают в гидрометцентре, в этот июнь количество осадков предполагается 60 мм.

Читайте также: В Харькове и области во вторник будет опасная погода – предупреждение

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Более коварная угроза» — Терехов сообщил, чем впервые РФ ударила по Харькову
«Более коварная угроза» — Терехов сообщил, чем впервые РФ ударила по Харькову
26.05.2025, 14:02
Новости Харькова — главное 26 мая: наводчики, удар БпЛА, мэр о новой угрозе
Новости Харькова — главное 26 мая: наводчики, удар БпЛА, мэр о новой угрозе
26.05.2025, 14:10
Минимум 13 БпЛА атаковали пригород Харькова: пожар еще тушат (фото)
Минимум 13 БпЛА атаковали пригород Харькова: пожар еще тушат (фото)
26.05.2025, 10:37
Данные ХОВА: на Харьковщине было нашествие «Молний», 11 «Шахедов» и «Гераней»
Данные ХОВА: на Харьковщине было нашествие «Молний», 11 «Шахедов» и «Гераней»
26.05.2025, 08:42
Смертельное ДТП на Харьковщине: пассажиры погибли, водитель покончил с собой
Смертельное ДТП на Харьковщине: пассажиры погибли, водитель покончил с собой
25.05.2025, 21:09
Пошла за грибами и заблудилась: пожилую женщину искали на Харьковщине
Пошла за грибами и заблудилась: пожилую женщину искали на Харьковщине
26.05.2025, 14:54

Новости по теме:

18:21
Месяц контрастов: харьковские синоптики рассказали, чем удивлял июнь
20:54
Суббота в Харькове и области будет солнечной и жаркой — прогноз погоды
21:21
Днем +34, вечером +14, шквалы, гроза: все грани стихии на Харьковщине 20 июня
22:16
Жара усилится, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 19 июня
20:46
Теплее, но может дождить: прогноз погоды в Харькове и области на 18 июня

Вы читали новость: «Прогноз на июнь: чего ждать от погоды жителям Харькова и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 14:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии дали прогноз на первый месяц лета.".