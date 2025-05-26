Прогноз на июнь: чего ждать от погоды жителям Харькова и области
Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии дали прогноз на первый месяц лета.
В июне в Харьковской области синоптики прогнозируют температуру воздуха выше, чем в среднем. Осадки тоже не выпадут в пределах нормы.
По их данным, в среднем в первый месяц лета температура воздуха составляет 19,8 градуса тепла. А вот в этом году синоптики ожидают в июне 21,8 градуса.
Обычно выпадает 65 мм осадков. Однако, отмечают в гидрометцентре, в этот июнь количество осадков предполагается 60 мм.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: июнь, новости Харькова, погода, синоптики;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 14:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии дали прогноз на первый месяц лета.".