Прогноз на июнь: чего ждать от погоды жителям Харькова и области

Синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии дали прогноз на первый месяц лета.

В июне в Харьковской области синоптики прогнозируют температуру воздуха выше, чем в среднем. Осадки тоже не выпадут в пределах нормы.

По их данным, в среднем в первый месяц лета температура воздуха составляет 19,8 градуса тепла. А вот в этом году синоптики ожидают в июне 21,8 градуса.

Обычно выпадает 65 мм осадков. Однако, отмечают в гидрометцентре, в этот июнь количество осадков предполагается 60 мм.