В Харькове и области во вторник будет опасная погода – предупреждение

Шквальный ветер, который сегодня, 26 мая, накрыл Харьковщину, не утихнет и завтра, 27 числа. В Региональном центре по гидрометеорологии снова предупредили об опасных метеорологических явлениях.

По данным синоптиков, во вторник утром и днем ​​по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с. Такому явлению присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, накануне в Региональном центре по гидрометеорологии предупреждали жителей Харьковщины о порывах ветра — 15 — 20 м/с.