В Харькове и области во вторник будет опасная погода – предупреждение
Шквальный ветер, который сегодня, 26 мая, накрыл Харьковщину, не утихнет и завтра, 27 числа. В Региональном центре по гидрометеорологии снова предупредили об опасных метеорологических явлениях.
По данным синоптиков, во вторник утром и днем по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с. Такому явлению присвоили I уровень опасности, желтый.
Напомним, накануне в Региональном центре по гидрометеорологии предупреждали жителей Харьковщины о порывах ветра — 15 — 20 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, новости Харькова, погода, синоптики;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 13:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шквальный ветер, который сегодня, 26 мая, накрыл Харьковщину, не утихнет и завтра, 27 числа. ".