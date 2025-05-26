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В Харькове и области во вторник будет опасная погода – предупреждение

Общество 13:39   26.05.2025
Виктория Яковенко
В Харькове и области во вторник будет опасная погода – предупреждение

Шквальный ветер, который сегодня, 26 мая, накрыл Харьковщину, не утихнет и завтра, 27 числа. В Региональном центре по гидрометеорологии снова предупредили об опасных метеорологических явлениях.

По данным синоптиков, во вторник утром и днем ​​по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с. Такому явлению присвоили I уровень опасности, желтый.

Напомним, накануне в Региональном центре по гидрометеорологии предупреждали жителей Харьковщины о порывах ветра — 15 — 20 м/с.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 13:39;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шквальный ветер, который сегодня, 26 мая, накрыл Харьковщину, не утихнет и завтра, 27 числа. ".