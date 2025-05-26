Live
  • Пн 26.05.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.51
  • EUR 46.99

«Тактика на уничтожение»: 217 авиабомб скинули на Купянск и окрестности в мае

Фронт 18:03   26.05.2025
Елена Нагорная
«Тактика на уничтожение»: 217 авиабомб скинули на Купянск и окрестности в мае Скриншот

Более 90% Купянска Харьковской области на сегодня уничтожено или повреждено, рассказал в эфире телеканала «Первый национальный» глава Купянской ГВА Андрей Беседин.

«Тактика врага на уничтожение города, уничтожение громады продолжается, — подчеркнул Беседин. — Враг ежедневно наносит удары корректируемыми авиабомбами, артиллерией, РСЗО, FPV-дронами на оптоволокне. За минувшие сутки десять КАБов враг сбросил на территорию громады. Из них один 1,5-тонный. К сожалению, двое гражданских жителей погибли, трое получили ранения. Повреждены или разрушены более 40 частных домовладений, два многоквартирных дома. Поэтому, к сожалению, террор не прекращается, уничтожение громады Купянска также».

Видео: телеканал «Первый национальный»

Глава ГВА привел статистику обстрелов, которая свидетельствует о масштабах разрушений. С начала мая военные РФ нанесли по территории громады более 3,5 тысячи ударов из различного вида вооружения. В частности противник выпустил 217 авиабомб, из которых восемь 1,5-тонных. Было повреждено или разрушено более 500 частных домовладений, 40 многоквартирных домов. 40 гражданских жителей громады пострадали, девять погибли.

«Это свидетельствует об уничтожении, о единой тактике, единой цели врага, который понимает, что он не сможет захватить снова Купянск и Купянскую громаду. Он просто стирает с лица земли населенный пункт. И эта тактика фактически продолжается, видя то, каким является Волчанск и другие города Донецкой и Луганской областей», — добавил Беседин.

В громаде, по его данным, остаются 2700 гражданских, из них 1700 в Купянске, а 1000 — на левом берегу громады и в Пристенском старостинском округе.

«Последнюю неделю более интенсивно выезжают, но, опять же, это связано с большим количеством разрушений», — пояснил Беседин.

Читайте также: 85% Купянска разрушено, полуторатонную бомбу скинули на многоэтажку — ГВА

Автор: Елена Нагорная
Популярно
«Из гранатомета по военкомату в Харькове, 36 погибших»: ответ ЦПД на фейк
«Из гранатомета по военкомату в Харькове, 36 погибших»: ответ ЦПД на фейк
26.05.2025, 17:28
Новости Харькова — главное 26 мая: наводчики, удар БпЛА, мэр о новой угрозе
Новости Харькова — главное 26 мая: наводчики, удар БпЛА, мэр о новой угрозе
26.05.2025, 16:51
В Харькове хотят прерывать трансляцию по телевидению: зачем, объяснили в мэрии
В Харькове хотят прерывать трансляцию по телевидению: зачем, объяснили в мэрии
26.05.2025, 15:39
«Более коварная угроза» — Терехов сообщил, чем впервые РФ ударила по Харькову
«Более коварная угроза» — Терехов сообщил, чем впервые РФ ударила по Харькову
26.05.2025, 14:02
Прогноз на июнь: чего ждать от погоды жителям Харькова и области
Прогноз на июнь: чего ждать от погоды жителям Харькова и области
26.05.2025, 14:39
«Тактика на уничтожение»: 217 авиабомб скинули на Купянск и окрестности в мае
«Тактика на уничтожение»: 217 авиабомб скинули на Купянск и окрестности в мае
26.05.2025, 18:03

Новости по теме:

21:59
Более 2 тысячам ударов подверглась в апреле Купянская громада — Беседин
15:23
Беседин объяснил, почему система оповещения в Купянске — это не предупреждение
07:47
«Сафари» на гражданских: почему отменили автобус «Купянск-Харьков» (видео)
20:30
«Масштабы разрушений ужасают» — Беседин показал Купянск после 31 КАБа (видео)
10:42
«Верим» — глава Купянской ГВА о возможном 30-дневном прекращении огня

Вы читали новость: ««Тактика на уничтожение»: 217 авиабомб скинули на Купянск и окрестности в мае»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 18:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 90% Купянска Харьковской области на сегодня уничтожено или повреждено, рассказал в эфире телеканала «Первый национальный» глава Купянской ГВА Андрей Беседин.".