«Тактика на уничтожение»: 217 авиабомб скинули на Купянск и окрестности в мае
Более 90% Купянска Харьковской области на сегодня уничтожено или повреждено, рассказал в эфире телеканала «Первый национальный» глава Купянской ГВА Андрей Беседин.
«Тактика врага на уничтожение города, уничтожение громады продолжается, — подчеркнул Беседин. — Враг ежедневно наносит удары корректируемыми авиабомбами, артиллерией, РСЗО, FPV-дронами на оптоволокне. За минувшие сутки десять КАБов враг сбросил на территорию громады. Из них один 1,5-тонный. К сожалению, двое гражданских жителей погибли, трое получили ранения. Повреждены или разрушены более 40 частных домовладений, два многоквартирных дома. Поэтому, к сожалению, террор не прекращается, уничтожение громады Купянска также».
Видео: телеканал «Первый национальный»
Глава ГВА привел статистику обстрелов, которая свидетельствует о масштабах разрушений. С начала мая военные РФ нанесли по территории громады более 3,5 тысячи ударов из различного вида вооружения. В частности противник выпустил 217 авиабомб, из которых восемь 1,5-тонных. Было повреждено или разрушено более 500 частных домовладений, 40 многоквартирных домов. 40 гражданских жителей громады пострадали, девять погибли.
«Это свидетельствует об уничтожении, о единой тактике, единой цели врага, который понимает, что он не сможет захватить снова Купянск и Купянскую громаду. Он просто стирает с лица земли населенный пункт. И эта тактика фактически продолжается, видя то, каким является Волчанск и другие города Донецкой и Луганской областей», — добавил Беседин.
В громаде, по его данным, остаются 2700 гражданских, из них 1700 в Купянске, а 1000 — на левом берегу громады и в Пристенском старостинском округе.
«Последнюю неделю более интенсивно выезжают, но, опять же, это связано с большим количеством разрушений», — пояснил Беседин.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Андрей Беседин, купянск, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2025 в 18:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 90% Купянска Харьковской области на сегодня уничтожено или повреждено, рассказал в эфире телеканала «Первый национальный» глава Купянской ГВА Андрей Беседин.".