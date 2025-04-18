85% Купянска разрушено, полуторатонную бомбу скинули на многоэтажку — ГВА

Начальник городской военной администрации Андрей Беседин в эфире «Суспільного» утром 18 апреля рассказал о состоянии Купянска после очередных суток массированных обстрелов.

Вечером 17 апреля на многоэтажку в Купянске армия РФ скинула полуторатонную бомбу, сообщил Беседин. Эти кадры облетели все СМИ и соцсети.

«Ликвидация продолжается со вчерашнего дня — и не только на этой локации, потому что враг прошедшие сутки 160 раз наносил удары по территории Купянской громады из разного вида вооружений. Это минометы, артиллерия, РСЗО разных модификаций, КАБы разной мощности, FPV-дроны, БпЛА «Молния». В том числе и полуторатонная бомба, попавшая в этот многоэтажный дом.

К сожалению, три этажа полностью разрушены. Одна женщина получила травмы, также получил травмы полицейский. По предварительной информации, неподтвержденной, возможно, еще два человека могут находиться под завалами. Но, к сожалению, поисковые работы очень тяжело идут, потому что нужно задействовать специализированную технику, которую крайне тяжело подвезти в город Купянск для того, чтобы она не была уничтожена», — рассказал начальник Купянской ГВА.

По его данным, с начала месяца враг нанес по территории Купянской громады 2,5 тысячи ударов, в том числе применил 84 авиабомбы.

«К сожалению, 19 человек гражданских получили травмы, четверо наших купянчан погибли», — отметил Беседин.

Разрушения города он оценил как очень сильные.

«На сегодня 85% города Купянска разрушены или повреждены. Это и многоквартирные дома, и частный сектор, критическая, гражданская инфраструктура, больницы, дома культуры, музеи, любая инфраструктура, которая есть в Купянске. Фактически нет уже уцелевших локаций. Также враг вчера повредил очень сильно нашу газотранспортную систему. К сожалению, сегодня город без газоснабжения. Мы пытаемся восстановить. Я думаю, это сегодня удастся. Но опять же это показывает циничность и планы врага: уничтожить город, уничтожить громаду и убить каждого купянчанина», — заявил начальник ГВА.

Сейчас в Купянске, по данным Беседина остаются 1754 человека. В целом на территории громады — 2800.