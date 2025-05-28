Угнал авто и поехал в Харьков покататься: о ДТП с угонщиком сообщили копы
Полиция Чугуевского района установила обстоятельства ДТП, где за рулем автомобиля был не его владелец. 22-летний парень признался, что угнал машину. Ему сообщили о подозрении.
«В полицию обратился 41-летний житель Чугуева с сообщением о незаконном завладении автомобилем «Toyota Camry». Правоохранители выяснили, что заявитель оставил свой автомобиль знакомому на ремонт. Когда хозяина не было дома, 22-летний молодой человек, который ему помогает, безо всякого разрешения взял автомобиль и поехал кататься в Харьков. На угнанном автомобиле он попал в ДТП – мужчина не справился с управлением, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. После чего скрылся с места происшествия», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Угонщика нашли и он признался, что действительно сел за руль чужой машины. Зачем — объяснить не смог.
Мужчине сообщили о подозрении в незаконном завладении транспортным средством.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 11:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Чугуевского района установила обстоятельства ДТП, где за рулем автомобиля был не его владелец. 22-летний парень признался, что угнал машину. Ему сообщили о подозрении".