Удар по Харькову: пострадали более 40 зданий, выбиты 424 окна (фото)

Коммунальщики устраняют последствия вражеских обстрелов в Слободском районе Харькова.

Как сообщили в Харьковском горсовете, в результате атаки БпЛА повреждено по меньшей мере 44 здания, одно из них получило повреждения конструктива.

«В общем было выбито 424 окна и 45 остеклений балконов, а также повреждены четыре кровли. Специалисты КП «Харьковжилстрой» закрывают контуры», — отметили в мэрии.

На месте прилета работают также более 200 работников КП «Харьковблагоустройство». Они убирают обломки, габаритный мусор и упорядочивают территории, продолжили в мэрии.