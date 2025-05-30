Удар по Харькову: пострадали более 40 зданий, выбиты 424 окна (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Коммунальщики устраняют последствия вражеских обстрелов в Слободском районе Харькова.
Как сообщили в Харьковском горсовете, в результате атаки БпЛА повреждено по меньшей мере 44 здания, одно из них получило повреждения конструктива.
«В общем было выбито 424 окна и 45 остеклений балконов, а также повреждены четыре кровли. Специалисты КП «Харьковжилстрой» закрывают контуры», — отметили в мэрии.
На месте прилета работают также более 200 работников КП «Харьковблагоустройство». Они убирают обломки, габаритный мусор и упорядочивают территории, продолжили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 13:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики устраняют последствия вражеских обстрелов в Слободском районе Харькова.".