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Удар по Харькову: пострадали более 40 зданий, выбиты 424 окна (фото)

Происшествия 13:35   30.05.2025
Виктория Яковенко
Удар по Харькову: пострадали более 40 зданий, выбиты 424 окна (фото) Фото: Харьковский горсовет

Коммунальщики устраняют последствия вражеских обстрелов в Слободском районе Харькова.

Как сообщили в Харьковском горсовете, в результате атаки БпЛА повреждено по меньшей мере 44 здания, одно из них получило повреждения конструктива.

«В общем было выбито 424 окна и 45 остеклений балконов, а также повреждены четыре кровли. Специалисты КП «Харьковжилстрой» закрывают контуры», — отметили в мэрии.

На месте прилета работают также более 200 работников КП «Харьковблагоустройство». Они убирают обломки, габаритный мусор и упорядочивают территории, продолжили в мэрии.

удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет
удар по Харькову
Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 13:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики устраняют последствия вражеских обстрелов в Слободском районе Харькова.".