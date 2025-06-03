Удар РФ по отделению почты в пригороде Харькова: в ГСЧС показали последствия

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали подробности ночной атаки Харьковского района.

Спасатели сообщили, что ночью была массированная дроновая атака Харьковского района. В результате враг повредил почтовый терминал в Коротиче.

«Произошел масштабный пожар. Горели 2 складских здания и контейнеры на общей площади 3000 м кв. К ликвидации пожара были привлечены подразделения ГСЧС и отделения местной пожарной команды», – уточнили в ГСЧС.

По информации спасателей, погибших и раненых вследствие «прилетов» нет.