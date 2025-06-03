Удар РФ по отделению почты в пригороде Харькова: в ГСЧС показали последствия
В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали подробности ночной атаки Харьковского района.
Спасатели сообщили, что ночью была массированная дроновая атака Харьковского района. В результате враг повредил почтовый терминал в Коротиче.
«Произошел масштабный пожар. Горели 2 складских здания и контейнеры на общей площади 3000 м кв. К ликвидации пожара были привлечены подразделения ГСЧС и отделения местной пожарной команды», – уточнили в ГСЧС.
По информации спасателей, погибших и раненых вследствие «прилетов» нет.
Читайте также: За сутки из-за обстрелов Харьковской области погибли трое людей – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрел, прилет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Удар РФ по отделению почты в пригороде Харькова: в ГСЧС показали последствия»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 09:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали подробности ночной атаки Харьковского района. ".