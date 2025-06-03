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Удар РФ по отделению почты в пригороде Харькова: в ГСЧС показали последствия

Происшествия 09:40   03.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Удар РФ по отделению почты в пригороде Харькова: в ГСЧС показали последствия

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали подробности ночной атаки Харьковского района. 

 Спасатели сообщили, что ночью была массированная дроновая атака Харьковского района. В результате враг повредил почтовый терминал в Коротиче.

Обстрел Новой почты в Харьковском районе

Обстрел Новой почты в Харьковском районе

«Произошел масштабный пожар. Горели 2 складских здания и контейнеры на общей площади 3000 м кв. К ликвидации пожара были привлечены подразделения ГСЧС и отделения местной пожарной команды», – уточнили в ГСЧС.

Обстрел Новой почты в Харьковском районе

Обстрел Новой почты в Харьковском районе

Обстрел Новой почты в Харьковском районе

По информации спасателей, погибших и раненых вследствие «прилетов» нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 09:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали подробности ночной атаки Харьковского района. ".