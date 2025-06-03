В Украине скоро начнется «лайтжара». Что передают харьковские синоптики
Метеорологическое лето в Харькове и области началось уже во второй половине мая, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.
«Погода мая текущего года была прохладной с осадками. 21 – 22 мая, в сроки близкие к обычным, произошел переход среднесуточной температуры воздуха через +15° в сторону повышения по всей территории Харьковской области, то есть началось метеорологическое лето», — говорится в сообщении.
Синоптики отметили, что большинство дней мая были удовлетворительными для развития всех сельскохозяйственных культур.
«Отсутствие эффективных осадков, высокие дневные температуры и низкая относительная влажность воздуха создавали в конце месяца условия для суховых явлений, что приводило к высыханию и уплотнению верхних слоев почвы. В центральном и юго-западном районах области началось развитие почвенной засухи. Только в южном и юго-западном районах области, где в последние дни мая отмечались дожди, произошло пополнение влагозапасов в почве», — отметили в гидрометцентре.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует: скоро в Украине практически повсюду – «лайтжара».
«Ожидается +24+29 градусов, на юге и востоке, кое-где в центральной части +27+32 градуса», – рассказала Диденко.
По данным харьковских синоптиков, столбики термометров превысят 30 градусов уже на этой неделе. В частности, уже 6 июня передают +31, 7 числа — +32, а уже 8 июня воздух должен прогреться до +33.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жара, лето, новости Харькова, погода, синоптики;
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 14:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Метеорологическое лето в Харькове и области началось уже во второй половине мая, сообщили в Региональном центре по гидрометеорологии.".