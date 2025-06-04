Был лишен прав и подшофе: пьяная ДТП произошла в Харькове

Пьяная ДТП произошла вчера, около 17:00, на улице Мирослава Мыслы, пишут в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.

Когда патрульные прибыли на место аварии, заметили у водителя Opel признаки алкогольного опьянения.

«Во время общения с виновником ДТП последний сообщил, что после его совершения употреблял алкоголь. На предложение пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке гражданин согласился», – отметили патрульные.

Драгер показал 3.04 промилле и водитель с полученным результатом согласился. Однако во время составления протокола, копы узнали еще одну деталь – мужчину лиши права управления таким транспортным средством.

«Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч. 5 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) и по ч. 4 ст. 130 (Употребление лицом, управлявшим транспортным средством, после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя) КУоАП», – добавили в полиции.