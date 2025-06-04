Был лишен прав и подшофе: пьяная ДТП произошла в Харькове
Пьяная ДТП произошла вчера, около 17:00, на улице Мирослава Мыслы, пишут в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.
Когда патрульные прибыли на место аварии, заметили у водителя Opel признаки алкогольного опьянения.
«Во время общения с виновником ДТП последний сообщил, что после его совершения употреблял алкоголь. На предложение пройти соответствующий осмотр на состояние опьянения в установленном законом порядке гражданин согласился», – отметили патрульные.
Драгер показал 3.04 промилле и водитель с полученным результатом согласился. Однако во время составления протокола, копы узнали еще одну деталь – мужчину лиши права управления таким транспортным средством.
«Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП), ч. 5 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) и по ч. 4 ст. 130 (Употребление лицом, управлявшим транспортным средством, после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя) КУоАП», – добавили в полиции.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, патрульні, патрульные;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 11:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пьяная ДТП произошла вчера, около 17:00, на улице Мирослава Мыслы, пишут в облуправлении Патрульной полиции в Харьковской области.".