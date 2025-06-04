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Что сделали с дроном, который упал в Харькове и не взорвался (фото, видео)

Происшествия 11:28   04.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Что сделали с дроном, который упал в Харькове и не взорвался (фото, видео)

В ГУ НП Украины в Харьковской области рассказали, что сделали с БпЛА, который упал в Новобаварском районе.

Один из девяти беспилотников типа «Герань-2», которым враг атаковал Новобаварский район Харькова ночью 4 июня, упал не разорвавшись. Для того чтобы его обезвредить, на место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники облуправления Нацполиции.

Дрон прилетел по Харькову 04.06.2025

«Специалисты взрывотехнической службы провели тщательный осмотр беспилотника и осуществили дистанционное разряжение его боевой части. После этого дрон был вывезен за пределы населенного пункта и обезврежен в безопасном месте», – пишут копы.

Дрон прилетел по Новобаварскому району 04.06.2025

Также правоохранители обратились к жителям и в который раз призвали их не трогать и не подходить к подозрительным или взрывоопасным предметам. Вместо этого людей просят сообщать о подобных находках по номеру «102» или «101».

Напомним, первые взрывы в Харькове раздались в 02:30. Вначале, сообщил мэр Игорь Терехов, по городу ударили ракеты, после чего началась атака БпЛА. Взрывы продолжались до утра, также в городе работала ПВО. Все удары пришлись по Новобаварскому району. Вследствие вражеских обстрелов загорелся дом, начались пожары в промзонах. Позже мэр Игорь Терехов сообщил, что по Харькову ударили девять «Шахедов» и две ракеты. Их тип еще определяют специалисты. В результате атаки на четырех локациях в промзоне возникли пожары, также горел частный дом. По состоянию на сейчас известно об одном пострадавшем в Новобаварском районе. А начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что раненому – 30 лет. Также вспыхнуло здание СТО на площади 200 м. кв.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 11:28;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ НП Украины в Харьковской области рассказали, что сделали с БпЛА, который упал в Новобаварском районе.".