БпЛА прилетел по Киевскому району, есть пострадавший – подробности от Терехова
Фото: flickr.com
По информации мэра Игоря Терехова, Харьков вновь оказался под атакой россиян.
Городской голова сообщил, что оккупанты ударили по Киевскому району Харькова.
«По предварительной информации, ударный БпЛА типа «Молния» ударил по окраине города в Киевском районе», – уточнил мэр.
Позже стало известно, что вследствие атаки есть пострадавший.
«Под ударом оказалась заправка на выезде из города в сторону окружной. К счастью, обошлось без возгорания. К сожалению, есть один пострадавший. Работник АЗС получил ранение ноги», – уточнил городской голова.
Тревогу в Харькове и области объявили в 10:36. Позже в Воздушных Силах ЗСУ предупредили об угрозе удара беспилотников.
Читайте также: Скоро в Харькове и области будет опасно: что начнется
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, прилет, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «БпЛА прилетел по Киевскому району, есть пострадавший – подробности от Терехова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 10:48;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации мэра Игоря Терехова, Харьков вновь оказался под атакой россиян.".