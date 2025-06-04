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БпЛА прилетел по Киевскому району, есть пострадавший – подробности от Терехова

Происшествия 10:48   04.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
БпЛА прилетел по Киевскому району, есть пострадавший – подробности от Терехова Фото: flickr.com

По информации мэра Игоря Терехова, Харьков вновь оказался под атакой россиян.

Городской голова сообщил, что оккупанты ударили по Киевскому району Харькова.

«По предварительной информации, ударный БпЛА типа «Молния» ударил по окраине города в Киевском районе», – уточнил мэр.

Позже стало известно, что вследствие атаки есть пострадавший.

«Под ударом оказалась заправка на выезде из города в сторону окружной. К счастью, обошлось без возгорания. К сожалению, есть один пострадавший. Работник АЗС получил ранение ноги», – уточнил городской голова.

Тревогу в Харькове и области объявили в 10:36. Позже в Воздушных Силах ЗСУ предупредили об угрозе удара беспилотников.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 10:48;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации мэра Игоря Терехова, Харьков вновь оказался под атакой россиян.".