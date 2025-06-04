Скоро в Харькове и области будет опасно: что начнется

Об опасных метеорологических явлениях предупреждают жителей Харьковской области в Региональном центре по гидрометеорологии.

«В ближайший час с сохранением до конца суток 4 июня по городу и по области ожидается гроза, порывы ветра 15 — 20 м/с.», – предупреждают синоптики.

Также в регионе объявлен первый, желтый уровень опасности.