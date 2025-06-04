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Скоро в Харькове и области будет опасно: что начнется

Общество 10:25   04.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Скоро в Харькове и области будет опасно: что начнется

Об опасных метеорологических явлениях предупреждают жителей Харьковской области в Региональном центре по гидрометеорологии.

«В ближайший час с сохранением до конца суток 4 июня по городу и по области ожидается гроза, порывы ветра 15 — 20 м/с.», – предупреждают синоптики.

Также в регионе объявлен первый, желтый уровень опасности.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 10:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях предупреждают жителей Харьковской области в Региональном центре по гидрометеорологии.".