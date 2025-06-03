Днем и ночью дожди. Прогноз погоды на 4 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 4 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью и днем ​​ожидают кратковременный дождь. Местами возможна гроза⚡️.

Ветер ночью юго-западный, днем поменяет направление на северный, 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 20 °, днем ​​20 — 25 °.

В Харькове ночью и днем ​​также прогнозируют кратковременный дождь.

Ветер ночью будет юго-западный, днем сменит направление на северный, 9 – 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет от 16 до 18 °, днем ​​прогреется до 21 — 23 °.