Днем и ночью дожди. Прогноз погоды на 4 июня в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 4 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночью и днем ожидают кратковременный дождь. Местами возможна гроза⚡️.
Ветер ночью юго-западный, днем поменяет направление на северный, 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 15 до 20 °, днем 20 — 25 °.
В Харькове ночью и днем также прогнозируют кратковременный дождь.
Ветер ночью будет юго-западный, днем сменит направление на северный, 9 – 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет от 16 до 18 °, днем прогреется до 21 — 23 °.
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- • Дата публикации материала: 3 июня 2025 в 19:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 4 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".