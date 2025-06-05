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Харьков после «прилетов»: как ликвидировали последствия ударов (фото, видео)

Происшествия 07:37   05.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Харьков после «прилетов»: как ликвидировали последствия ударов (фото, видео)

В ночь на 5 июня оккупанты вновь атаковали Харьков.

Под ударами «шахедов» оказались многоэтажки в Слободском районе.

Обстрел Харькова 05.06.2025

«В результате ударов БпЛА разбиты фасады многоэтажек, выбиты стекла и повреждены квартиры», – уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Обстрел Харькова 05.06.2025

Среди пострадавших беременная и дети. Самой старшей раненой, по данным главы ХОВА, – 93 года.

Обстрел Харькова 05.06.2025

Обстрел Харькова 05.06.2025

Тем временем в облуправлении Нацполиции в Харьковской области уточнили, что этой ночью пострадали 18 человек, в том числе – четверо детей.

Видео разрушений после обстрела города опубликовали и в Харьковской облпрокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 07:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 5 июня оккупанты вновь атаковали Харьков.".