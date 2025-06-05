Харьков после «прилетов»: как ликвидировали последствия ударов (фото, видео)
В ночь на 5 июня оккупанты вновь атаковали Харьков.
Под ударами «шахедов» оказались многоэтажки в Слободском районе.
«В результате ударов БпЛА разбиты фасады многоэтажек, выбиты стекла и повреждены квартиры», – уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Среди пострадавших беременная и дети. Самой старшей раненой, по данным главы ХОВА, – 93 года.
Тем временем в облуправлении Нацполиции в Харьковской области уточнили, что этой ночью пострадали 18 человек, в том числе – четверо детей.
Видео разрушений после обстрела города опубликовали и в Харьковской облпрокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 07:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 5 июня оккупанты вновь атаковали Харьков.".