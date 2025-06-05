Харьков после «прилетов»: как ликвидировали последствия ударов (фото, видео)

В ночь на 5 июня оккупанты вновь атаковали Харьков.

Под ударами «шахедов» оказались многоэтажки в Слободском районе.

«В результате ударов БпЛА разбиты фасады многоэтажек, выбиты стекла и повреждены квартиры», – уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Среди пострадавших беременная и дети. Самой старшей раненой, по данным главы ХОВА, – 93 года.

Тем временем в облуправлении Нацполиции в Харьковской области уточнили, что этой ночью пострадали 18 человек, в том числе – четверо детей.

Видео разрушений после обстрела города опубликовали и в Харьковской облпрокуратуре.