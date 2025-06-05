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Новости Харькова — главное за 5 июня: «шахеды» ударили по домам, 17 раненых

Происшествия 07:12   05.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 5 июня: «шахеды» ударили по домам, 17 раненых Фото: Василий Голосный

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:12

Ночные взрывы в Харькове: пострадали 17 людей, среди них беременная и дети

Первые взрывы в Харькове раздались около 00:30.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что город – под атакой БпЛА. Враг бьет по многоэтажкам в Слободском районе.

«В результате прямых попаданий в жилые многоэтажки есть раненые», – написал городской голова.

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на местах «прилетов» начались пожары.

«Предварительно, горят квартиры и припаркованные автомобили», – уточнил начальник ХОВА.

Вскоре мэр уточнил, что Харьков оказался под атакой «шахедов».

«От обстрела «шахедами» в Слободском районе пострадали 7 многоэтажек. Полностью сгорели 4 авто во дворах», – сообщил Терехов.

Предварительно, вследствие ударов пострадали 17 человек. Среди них двое детей, а также 30-летняя беременная. То, что погибших нет, начальник ХОВА Олег Синегубов назвал «чудом».

«Тяжелых нет, все раненые легкие, но это — чудо. Потому что были попадания непосредственно в жилые квартиры», – сказал Синегубов.

Всего, по данным городского головы Игоря Терехова, в ночь на 5 июня по Харькову ударили шесть «шахедов». Два из них прилетели прямо по многоэтажкам.

«В одной из квартир обломки пробили стены. Часть двигателя «шахеда» оказалась прямо в коридоре. В тот момент хозяева были дома — спаслись только потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы», – констатировал Терехов.

Читайте также: Сегодня 5 июня: какой праздник и день в истории 

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 07:12;

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