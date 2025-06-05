Стало известно, сколько зданий и окон пострадало из-за ударов по Харькову 📷

Коммунальщики устраняют в Слободском районе последствия ночной атаки БпЛА.

По данным Харьковского горсовета, в результате обстрела пострадали не менее 10 зданий. В одном из них нарушен конструктив.

«В общем выбиты 278 окон и 52 балконных остекления», — отметили в мэрии.

Сообщается, что по состоянию на семь часов коммунальщики закрыли около 40% контуров. На местах обстрела работают около 90 работников КП «Харьковблагоустройство» и спецтехника.

Напомним, взрывы в Харькове раздались в ночь на 5 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов уточнил, что под ударом – многоэтажки в Слободском районе. А начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о пожарах на местах ударов. Всего прилетели шесть «Шахедов», повреждены семь многоэтажек. То, что нет погибших Терехов и Синегубов назвали «чудом». Известно о раненых, среди которых беременная и дети.