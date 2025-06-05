Смогут ли люди жить в пострадавших домах и зачем рядом ставят ЦПАУ – Терехов
Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, в каком состоянии многоэтажки после ночного обстрела, а также объяснил, когда и зачем возле них установят мобильный ЦПАУ.
По словам Терехова, на данный момент в поврежденных домах восстановили практически все коммуникации.
«Работали всю ночь наши коммунальные службы, мы восстановили все коммунальные услуги. Это энергоснабжение, водоснабжение, канализационные услуги для того, чтобы люди могли жить в более-менее нормальных условиях. Кроме этого, сейчас работаем над восстановлением газоснабжения в одном из домов, который тоже пострадал. Мы закрываем контуры, обследуем крыши и делаем все для того, чтобы как можно быстрее восстановить все», – сказал городской голова.
Также он напомнил, что все желающие могут временно поселиться в студенческих общежитиях, которые переоборудовали для размещения в них ВПЛ.
«Но что касается этого прилета, ночного прилета, то люди не нуждаются в переселении из своих помещений. И сегодня мы в 11 часов открываем мобильный ЦПАУ, для того, чтобы люди зарегистрировались и получили помощь от государства. Делаем все, чтобы люди находились в своих домах», – акцентировал мэр.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, взрывы в Харькове раздались в ночь на 5 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов уточнил, что под ударом – многоэтажки в Слободском районе. А начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о пожарах на местах ударов. Всего прилетели шесть «шахедов», повреждены семь многоэтажек. То, что нет погибших Терехов и Синегубов назвали «чудом». Известно о раненых, среди которых беременная и дети.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: мэр, прилет, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 09:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, в каком состоянии многоэтажки после ночного обстрела, а также объяснил, когда и зачем возле них установят мобильные ЦПАУ.".