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Смогут ли люди жить в пострадавших домах и зачем рядом ставят ЦПАУ – Терехов

Происшествия 09:42   05.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Смогут ли люди жить в пострадавших домах и зачем рядом ставят ЦПАУ – Терехов Скриншот

Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, в каком состоянии многоэтажки после ночного обстрела, а также объяснил, когда и зачем возле них установят мобильный ЦПАУ.

По словам Терехова, на данный момент в поврежденных домах восстановили практически все коммуникации.

«Работали всю ночь наши коммунальные службы, мы восстановили все коммунальные услуги. Это энергоснабжение, водоснабжение, канализационные услуги для того, чтобы люди могли жить в более-менее нормальных условиях. Кроме этого, сейчас работаем над восстановлением газоснабжения в одном из домов, который тоже пострадал. Мы закрываем контуры, обследуем крыши и делаем все для того, чтобы как можно быстрее восстановить все», – сказал городской голова.

Также он напомнил, что все желающие могут временно поселиться в студенческих общежитиях, которые переоборудовали для размещения в них ВПЛ.

«Но что касается этого прилета, ночного прилета, то люди не нуждаются в переселении из своих помещений. И сегодня мы в 11 часов открываем мобильный ЦПАУ, для того, чтобы люди зарегистрировались и получили помощь от государства. Делаем все, чтобы люди находились в своих домах», – акцентировал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, взрывы в Харькове раздались в ночь на 5 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов уточнил, что под ударом – многоэтажки в Слободском районе. А начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о пожарах на местах ударов. Всего прилетели шесть «шахедов», повреждены семь многоэтажек. То, что нет погибших Терехов и Синегубов назвали «чудом». Известно о раненых, среди которых беременная и дети.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 09:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, в каком состоянии многоэтажки после ночного обстрела, а также объяснил, когда и зачем возле них установят мобильные ЦПАУ.".