Синегубов сообщил о пострадавших в Харькове и области – ранены дети
Фото: Олег Синегубов/Telegram
В течение минувших суток под ударами россиян оказались три населенных пункта области, а также два района в Харькове, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Харьков пострадали 19 человек, среди них 7-летний мальчик, 9-летняя и две 13-летние девочки; в г. Изюм в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 38-летний мужчина», – пишет начальник ХОВА.
Также Синегубов сообщил, чем именно россияне били по области в течение суток.
▪️ 1 ракета Искандер-М;
▪️ 2 ракеты Х-35;
▪️ 1 ракета (тип устанавливается);
▪️ 2 КАБ;
▪️ 8 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️ 8 БпЛА типа «Шахед»;
▪️ 7 БпЛА (тип устанавливается);
▪️ 1 fpv-дрон.
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- Категории: Происшествия, Фронт, Харьков; Теги: глава ХОВА, обстрелы, синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 08:58;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток под ударами россиян оказались три населенных пункта области, а также два района в Харькове, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.".