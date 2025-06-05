Синегубов сообщил о пострадавших в Харькове и области – ранены дети

В течение минувших суток под ударами россиян оказались три населенных пункта области, а также два района в Харькове, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков пострадали 19 человек, среди них 7-летний мальчик, 9-летняя и две 13-летние девочки; в г. Изюм в результате взрыва неизвестного предмета пострадал 38-летний мужчина», – пишет начальник ХОВА.

Также Синегубов сообщил, чем именно россияне били по области в течение суток.

▪️ 1 ракета Искандер-М;

▪️ 2 ракеты Х-35;

▪️ 1 ракета (тип устанавливается);

▪️ 2 КАБ;

▪️ 8 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️ 8 БпЛА типа «Шахед»;

▪️ 7 БпЛА (тип устанавливается);

▪️ 1 fpv-дрон.