Мужчина подорвался на трассе: ЧП произошло на Харьковщине, что известно

Вблизи города Изюм на автодороге М-03 (Киев-Харьков-Довжанский) в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранения получил 38-летний мужчина, сообщили в Центре координации противоминной деятельности.

Там рассказали, что пострадавший — местный житель, охранявший сельскохозяйственную технику возле дороги.

«Он подорвался на обочине и был госпитализирован с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями», — говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что минная опасность в регионе остается высокой. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета следует немедленно обратиться по телефону горячей линии 0800 33 10 40 или 101, 102 или 112.