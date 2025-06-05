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Мужчина подорвался на трассе: ЧП произошло на Харьковщине, что известно

Происшествия 14:19   05.06.2025
Виктория Яковенко
Мужчина подорвался на трассе: ЧП произошло на Харьковщине, что известно

Вблизи города Изюм на автодороге М-03 (Киев-Харьков-Довжанский) в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранения получил 38-летний мужчина, сообщили в Центре координации противоминной деятельности.

Там рассказали, что пострадавший — местный житель, охранявший сельскохозяйственную технику возле дороги.

«Он подорвался на обочине и был госпитализирован с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями», — говорится в сообщении.

В Центре напомнили, что минная опасность в регионе остается высокой. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета следует немедленно обратиться по телефону горячей линии 0800 33 10 40 или 101, 102 или 112.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 14:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи города Изюм на автодороге М-03 (Киев-Харьков-Довжанский) в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранения получил 38-летний мужчина".