Мужчина подорвался на трассе: ЧП произошло на Харьковщине, что известно
Вблизи города Изюм на автодороге М-03 (Киев-Харьков-Довжанский) в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранения получил 38-летний мужчина, сообщили в Центре координации противоминной деятельности.
Там рассказали, что пострадавший — местный житель, охранявший сельскохозяйственную технику возле дороги.
«Он подорвался на обочине и был госпитализирован с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями», — говорится в сообщении.
В Центре напомнили, что минная опасность в регионе остается высокой. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета следует немедленно обратиться по телефону горячей линии 0800 33 10 40 или 101, 102 или 112.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Изюм, подрыв, трасса, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вблизи города Изюм на автодороге М-03 (Киев-Харьков-Довжанский) в результате подрыва на взрывоопасном предмете ранения получил 38-летний мужчина".