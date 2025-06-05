Терехов показал моменты попаданий «Шахедов» по ​​домам харьковчан (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видео, как ночью 5 июня вражеские БпЛА били по городу.

«Так враг сегодня бил «Шахедами» по жилым домам мирных харьковчан», – написал городской голова.

Видео: Игорь Терехов

Напомним, взрывы в Харькове раздались в ночь на 5 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов уточнил, что под ударом – многоэтажки в Слободском районе. А начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о пожарах на местах ударов. Всего прилетели шесть «Шахедов», повреждены семь многоэтажек. То, что нет погибших Терехов и Синегубов назвали «чудом». Известно о раненых, среди которых беременная и дети.