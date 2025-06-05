Терехов показал моменты попаданий «Шахедов» по домам харьковчан (видео)
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Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видео, как ночью 5 июня вражеские БпЛА били по городу.
«Так враг сегодня бил «Шахедами» по жилым домам мирных харьковчан», – написал городской голова.
Видео: Игорь Терехов
Напомним, взрывы в Харькове раздались в ночь на 5 июня около 00:30. Мэр Игорь Терехов уточнил, что под ударом – многоэтажки в Слободском районе. А начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о пожарах на местах ударов. Всего прилетели шесть «Шахедов», повреждены семь многоэтажек. То, что нет погибших Терехов и Синегубов назвали «чудом». Известно о раненых, среди которых беременная и дети.
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- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: атака БпЛА, Игорь Терехов, новости Харькова, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 13:47;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов опубликовал видео, как ночью 5 июня вражеские БпЛА били по городу.".