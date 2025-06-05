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Враг пытается продвинуться возле Волчанска – Генштаб ВСУ

Фронт 16:50   05.06.2025
Виктория Яковенко
Враг пытается продвинуться возле Волчанска – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Харьковском направлении враг пытается продвинуться в районе Волчанска, сейчас идет бой.

Силы обороны успешно остановили две атаки РФ на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Западное и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир (Харьковская область), Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Григоровки. Сейчас продолжаются бои в трех локациях.

Читайте также: Россияне сообщают об украинских контратаках на Харьковском направлении – ISW

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 16:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".