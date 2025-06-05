Россияне сообщают об украинских контратаках на Харьковском направлении – ISW

В сводке 5 июня эксперты Института изучения войны (ISW) рассказали о ситуации на фронте в Харьковской области.

Оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ на Харьковском направлении в районе Волчанска и Волчанских Хуторов. Однако достичь каких-либо успехов им не удалось. В то же время, акцентировали в ISW, россияне сообщили, что СОУ контратакую около Волчанска.

Ситуация на Купянском направлении также остается без изменений, пишут аналитики.

«3 и 4 июня российские войска атаковали на северо-восток от Купянска вблизи международной границы вблизи Каменки и на юго-восток от Купянска вблизи Песчаного и Степной Новоселовки», – отметили в Институте изучения войны.

Не смогли продвинуться ВС РФ и на Боровском направлении.

«3 и 4 июня российские войска наступали на северо-восток от Боровой в районе Новой Кругляковки и Загрызово и на юго-восток от Боровой в районе Грековки и Степного и в направлении Чернещины и Ольговки», – добавили аналитики.