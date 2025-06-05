Россияне сообщают об украинских контратаках на Харьковском направлении – ISW
В сводке 5 июня эксперты Института изучения войны (ISW) рассказали о ситуации на фронте в Харьковской области.
Оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ на Харьковском направлении в районе Волчанска и Волчанских Хуторов. Однако достичь каких-либо успехов им не удалось. В то же время, акцентировали в ISW, россияне сообщили, что СОУ контратакую около Волчанска.
Ситуация на Купянском направлении также остается без изменений, пишут аналитики.
«3 и 4 июня российские войска атаковали на северо-восток от Купянска вблизи международной границы вблизи Каменки и на юго-восток от Купянска вблизи Песчаного и Степной Новоселовки», – отметили в Институте изучения войны.
Не смогли продвинуться ВС РФ и на Боровском направлении.
«3 и 4 июня российские войска наступали на северо-восток от Боровой в районе Новой Кругляковки и Загрызово и на юго-восток от Боровой в районе Грековки и Степного и в направлении Чернещины и Ольговки», – добавили аналитики.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 11:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке 5 июня эксперты Института изучения войны (ISW) рассказали о ситуации на фронте в Харьковской области.".