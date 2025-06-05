ОТГВ «Харьков»: 33 военных РФ ликвидировали СОУ на севере Харьковщины
Фото: Генштаб ВСУ
О потерях врага на севере Харьковщины, а также обстрелах позиций ВСУ, рассказали украинские защитники.
«За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два ракетных удара, осуществили 5 авиаударов с применением 2 КАБов, 34 НАР, задействовали 115 дронов-камикадзе, также осуществили 522 обстрела позиций защитников Украины», – уточнили в ВСУ.
На Харьковском направлении россияне потеряли 33 военных, 16 из них – убиты. Кроме того, Силы обороны ликвидировали 92 единицы вооружения и военной техники оккупантов: пять артсистем, десять авто, 69 БпЛА, а также 72 укрытия, место для хранения боеприпасов и хранилище для горюче-смазовчных материалов.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 09:56;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О потерях врага на севере Харьковщины, а также обстрелах позиций ВСУ, рассказали украинские защитники.".