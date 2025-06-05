Россияне обстреляли из авиации Боровую, наступали шесть раз – данные Генштаба
В утренней сводке Генштаба ВСУ за 5 июня проинформировали о боях на Харьковщине, а также вражеских авиаобстрелах.
На Харьковском направлении, по данным Генштаба, враг пытался атаковать четыре раза около Волчанска и Волчанских Хуторов. На Купянском – ВСУ сдержали два штурма оккупантов.
«Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Загрызово», – уточнили в ГШ.
Также россияне ударили из авиации по Боровой за минувшие сутки.
Потери ВС РФ, по данным ГШ, на сегодняшний день такие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 08:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба ВСУ за 5 июня проинформировали о боях на Харьковщине, а также вражеских авиаобстрелах.".