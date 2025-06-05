Live
  • Чт 05.06.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.48
  • EUR 47.2

Россияне обстреляли из авиации Боровую, наступали шесть раз – данные Генштаба

Украина 08:13   05.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне обстреляли из авиации Боровую, наступали шесть раз – данные Генштаба

В утренней сводке Генштаба ВСУ за 5 июня проинформировали о боях на Харьковщине, а также вражеских авиаобстрелах.

На Харьковском направлении, по данным Генштаба, враг пытался атаковать четыре раза около Волчанска и Волчанских Хуторов. На Купянском – ВСУ сдержали два штурма оккупантов.

«Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Загрызово», – уточнили в ГШ.

Также россияне ударили из авиации по Боровой за минувшие сутки.

Потери ВС РФ, по данным ГШ, на сегодняшний день такие:

Читайте также: Как ГУР отправляли российских окупантов в стратосферу на Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
На Харьковщине развивается главный вредитель – срочное обращение ГППС
На Харьковщине развивается главный вредитель – срочное обращение ГППС
04.06.2025, 12:11
Новости Харькова — главное за 5 июня: «шахеды» ударили по домам, 18 раненых
Новости Харькова — главное за 5 июня: «шахеды» ударили по домам, 18 раненых
05.06.2025, 08:48
Новости Харькова — главное за 4 июня: по городу ударили ракеты, атака БпЛА
Новости Харькова — главное за 4 июня: по городу ударили ракеты, атака БпЛА
04.06.2025, 22:00
Взрывы в Харькове: ранены 18 людей, среди них беременная и дети (обновлено)
Взрывы в Харькове: ранены 18 людей, среди них беременная и дети (обновлено)
05.06.2025, 07:57
Харьков после «прилетов»: как ликвидировали последствия ударов (фото, видео)
Харьков после «прилетов»: как ликвидировали последствия ударов (фото, видео)
05.06.2025, 07:37
Синегубов сообщил о пострадавших в Харькове и области – ранены дети
Синегубов сообщил о пострадавших в Харькове и области – ранены дети
05.06.2025, 08:58

Новости по теме:

09:23
Россияне заявили о продвижении в Волчанске – что говорят в ISW
08:27
Всего было 178 боев, как прошли сутки на Харьковщине – данные Генштаба
10:59
О потерях живой силы и техники РФ на севере Харьковщины сообщили в ВСУ
08:12
Два населенных пункта Харьковщины обстрелял противник из авиации – Генштаб
07:24
РФ атаковала на трех направлениях на Харьковщине: о результатах сообщили в ISW

Вы читали новость: «Россияне обстреляли из авиации Боровую, наступали шесть раз – данные Генштаба»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 08:13;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке Генштаба ВСУ за 5 июня проинформировали о боях на Харьковщине, а также вражеских авиаобстрелах.".