Россияне обстреляли из авиации Боровую, наступали шесть раз – данные Генштаба

В утренней сводке Генштаба ВСУ за 5 июня проинформировали о боях на Харьковщине, а также вражеских авиаобстрелах.

На Харьковском направлении, по данным Генштаба, враг пытался атаковать четыре раза около Волчанска и Волчанских Хуторов. На Купянском – ВСУ сдержали два штурма оккупантов.

«Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районе Загрызово», – уточнили в ГШ.

Также россияне ударили из авиации по Боровой за минувшие сутки.

Потери ВС РФ, по данным ГШ, на сегодняшний день такие:

Читайте также: Как ГУР отправляли российских окупантов в стратосферу на Харьковщине