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ГСЧС: 41 выезд был у спасателей за сутки, возникли 17 пожаров (фото)

Происшествия 08:42   05.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: 41 выезд был у спасателей за сутки, возникли 17 пожаров (фото)

О том, как прошли сутки на Харьковщине, рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего у спасателей был 41 выезд. В регионе возникло 17 пожаров, семь из них – из-за вражеских обстрелов.

«В 08:00 4 июня вражеский обстрел вызвал пожар на территории лесного массива в Завгородновском лесничестве вблизи села Петровское Изюмского района. Горела лесная подстилка площадью 400 м. кв. Вместе со спасателями и лесниками тушили огонь и пожарные местной пожарной команды», – пишут в ГСЧС.

А ночью 5 июня россияне ударили по многоэтажкам в Харькове. Беспилотники атаковали Слободской район города.

«В результате попаданий произошли повреждения многоэтажных жилых домов, легкового транспорта, возникло 3 очага пожаров. Горели квартира на 17 этаже жилой семнадцатиэтажки, квартира на втором этаже, подвальное помещение пятиэтажного дома и 3 легковых автомобиля. По предварительным данным пострадали 18 человек, из которых 4 детей», – уточнили спасатели.

В то же время пожары начались и в Песочине, а также Васищево. Поселки также атаковали российские БпЛА.

«Вечером и ночью также зафиксированы 2 пожара от обстрелов из реактивных систем залпового огня на территориях частных домовладений в поселке Боровая Изюмского района. К счастью, без пострадавших», – добавили пожарные.

Кроме того, в регионе возникли шесть пожаров в природных экосистемах на площади два гектара.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 08:42;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошли сутки на Харьковщине, рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".