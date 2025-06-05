ГСЧС: 41 выезд был у спасателей за сутки, возникли 17 пожаров (фото)
О том, как прошли сутки на Харьковщине, рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Всего у спасателей был 41 выезд. В регионе возникло 17 пожаров, семь из них – из-за вражеских обстрелов.
«В 08:00 4 июня вражеский обстрел вызвал пожар на территории лесного массива в Завгородновском лесничестве вблизи села Петровское Изюмского района. Горела лесная подстилка площадью 400 м. кв. Вместе со спасателями и лесниками тушили огонь и пожарные местной пожарной команды», – пишут в ГСЧС.
А ночью 5 июня россияне ударили по многоэтажкам в Харькове. Беспилотники атаковали Слободской район города.
«В результате попаданий произошли повреждения многоэтажных жилых домов, легкового транспорта, возникло 3 очага пожаров. Горели квартира на 17 этаже жилой семнадцатиэтажки, квартира на втором этаже, подвальное помещение пятиэтажного дома и 3 легковых автомобиля. По предварительным данным пострадали 18 человек, из которых 4 детей», – уточнили спасатели.
В то же время пожары начались и в Песочине, а также Васищево. Поселки также атаковали российские БпЛА.
«Вечером и ночью также зафиксированы 2 пожара от обстрелов из реактивных систем залпового огня на территориях частных домовладений в поселке Боровая Изюмского района. К счастью, без пострадавших», – добавили пожарные.
Кроме того, в регионе возникли шесть пожаров в природных экосистемах на площади два гектара.
Читайте также: Взрывы в Харькове: ранены 18 людей, среди них беременная и дети
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, спасатели;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «ГСЧС: 41 выезд был у спасателей за сутки, возникли 17 пожаров (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 08:42;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, как прошли сутки на Харьковщине, рассказали в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".