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Терехов рассказал, как модернизированные КАБы РФ повлияли на жизнь в Харькове

Происшествия 10:33   05.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Терехов рассказал, как модернизированные КАБы РФ повлияли на жизнь в Харькове Скриншот

В эфире нацмарафона городской голова Игорь Терехов сообщил, повлияли ли на Харьков и харьковчан новые КАБы россиян.

Речь идет о бомбах с модулями планирования повышенной дальности, которые способны поражать цели на расстоянии до 95 километров.

«Мы пристальное внимание уделяем безопасности людей. И вот вчера, когда мы работали после того, как была такая атака, раздавалась воздушная тревога, мы все и жители, и рабочие коммунальных предприятий, которые работали, спускались в укрытие. Да, мы имеем сегодня более трех тысяч укрытий – это 2 700 простейших укрытий, другие укрытия, такие противорадиационное укрытие. Кроме этого, основным укрытием в Харькове является 30 станций метрополитена, и вы помните, что с начала войны в них круглосуточно находилось 160 тысяч жителей города Харькова.
Кроме этого, мы построили еще подземные школы, у нас сегодня 4 подземные школы, в которых учатся наши дети, и мы их тоже можем использовать как укрытие. Кроме этого, у нас есть такие мобильные укрытия на остановках, и в случае необходимости мы будем еще строить укрытия, мы уделяем очень серьезное внимание», – сказал мэр.

 

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, ранее начальник управления Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко сообщал «Суспільному», что теперь вражеские авиабомбы теперь могут доставать не только до Харькова, но и до громад южнее города. Ведь россияне начали испытывать бомбы с модулями планирования повышенной дальности. Он уточнил, что в прошлом году среднее расстояние от места пуска до места поражения составляло 60-80 км. Сейчас – бомбы долетают на расстояние 95 километров. Лететь дальше модулям позволяют более тяжелые системы крепления, крылья и новые разработки по управлению, установили правоохранители. А вот скорость и высота пусков ФАБ с новыми модулями такая же, как была раньше.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 10:33;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона городской голова Игорь Терехов сообщил, повлияли ли на Харьков и харьковчан новые КАБы россиян.".