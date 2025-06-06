Надолго ли Харьковщину «накроет» жара. Синоптики заявляют о «резких перепадах»
Уже в эти выходные в Харькове и области будет жарко. Температура превысит 30 градусов. Однако, по прогнозу, это продлится недолго.
В Региональном центре по гидрометеорологии сообщают, что 7 июня на Харьковщине отметки термометров достигнут +33, в воскресенье еще жарче — передают +34, так же, по их данным, будет и 9 числа.
Синоптик Наталья Диденко отмечает, что уже с понедельника в Украине температура воздуха снизится до комфортной – днем ожидается +18+24 градуса, а на западе даже кое-где +15+19 градусов.
В частности, на Харьковщине +27 ожидают во вторник, 10 июня, сообщили в гидрометцентре.
«Резкие перепады атмосферного давления и температуры воздуха – особенности ближайших синоптических дней. Дорогие метеопаты, держите неподалеку или не забудьте в дорогу необходимые лекарства от возможных проблем с артериальным давлением, головной болью и т.д.», — констатирует Диденко.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: жара, новости Харькова, погода, синоптик;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 13:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже в эти выходные в Харькове и области будет жарко. Температура превысит 30 градусов. Однако, по прогнозу, это продлится недолго.".