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Надолго ли Харьковщину «накроет» жара. Синоптики заявляют о «резких перепадах»

Общество 13:26   06.06.2025
Виктория Яковенко
Надолго ли Харьковщину «накроет» жара. Синоптики заявляют о «резких перепадах» Фото: Василий Голосный

Уже в эти выходные в Харькове и области будет жарко. Температура превысит 30 градусов. Однако, по прогнозу, это продлится недолго.

В Региональном центре по гидрометеорологии сообщают, что 7 июня на Харьковщине отметки термометров достигнут +33, в воскресенье еще жарче — передают +34, так же, по их данным, будет и 9 числа.

Синоптик Наталья Диденко отмечает, что уже с понедельника в Украине температура воздуха снизится до комфортной – днем ​​ожидается +18+24 градуса, а на западе даже кое-где +15+19 градусов.

В частности, на Харьковщине +27 ожидают во вторник, 10 июня, сообщили в гидрометцентре.

«Резкие перепады атмосферного давления и температуры воздуха – особенности ближайших синоптических дней. Дорогие метеопаты, держите неподалеку или не забудьте в дорогу необходимые лекарства от возможных проблем с артериальным давлением, головной болью и т.д.», — констатирует Диденко.

Читайте также: В Украине скоро начнется «лайтжара». Что передают харьковские синоптики

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2025 в 13:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже в эти выходные в Харькове и области будет жарко. Температура превысит 30 градусов. Однако, по прогнозу, это продлится недолго.".