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Днем до +35. Прогноз погоды на 9 июня в Харькове и области

Погода 19:50   08.06.2025
Оксана Якушко
Днем до +35. Прогноз погоды на 9 июня в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 9 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков.
Ветер ночью прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с; днем северо-западный, 9 – 14 м/с.
Температура воздуха будет колебаться ночью от 16 до 21°, днем ​​воздух прогреется до 30 – 35°.

В Харькове днем ​​не прогнозируют существенных осадков.
Ветер ночью будет юго-западный, 5-10 м/с; днем северо-западный, 9 – 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 17 до 19°, днем ​​столбик поднимется до 32 – 34°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 19:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 9 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".