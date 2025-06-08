Днем до +35. Прогноз погоды на 9 июня в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 9 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области день пройдет без существенных осадков.
Ветер ночью прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с; днем северо-западный, 9 – 14 м/с.
Температура воздуха будет колебаться ночью от 16 до 21°, днем воздух прогреется до 30 – 35°.
В Харькове днем не прогнозируют существенных осадков.
Ветер ночью будет юго-западный, 5-10 м/с; днем северо-западный, 9 – 14 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 17 до 19°, днем столбик поднимется до 32 – 34°.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2025 в 19:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 9 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".