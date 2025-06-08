Днем до +35. Прогноз погоды на 9 июня в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 9 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области день пройдет без существенных осадков.

Ветер ночью прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с; днем северо-западный, 9 – 14 м/с.

Температура воздуха будет колебаться ночью от 16 до 21°, днем ​​воздух прогреется до 30 – 35°.

В Харькове днем ​​не прогнозируют существенных осадков.

Ветер ночью будет юго-западный, 5-10 м/с; днем северо-западный, 9 – 14 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 17 до 19°, днем ​​столбик поднимется до 32 – 34°.