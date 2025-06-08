Шестеро погибших, 44 раненых. Последствия обстрелов Харьковщины за сутки

Нацполиция сообщила, сколько населенных пунктов Харьковщины пострадали от ударов россиян.

Под ударами находились Харьков, Изюмский, Харьковский, Чугуевский и Купянский районы. Против мирного населения россияне применили ракеты, КАБы, барражирующие боеприпасы и ударные БпЛА.

Утром 7 июня россияне совершили массированный обстрел с применением КАБов, ракет и БпЛА «Герань-2» по Харькову. Погибли трое: женщины 59 и 86 лет и 32-летний мужчина. Еще 22 человека получили ранения. Среди пострадавших двое детей – 1,5-месячный младенец и 14-летняя девочка, а также двое полицейских и работник ГСЧС. Из-за попадания горели 12 квартир на трех этажах многоэтажки, два автомобиля, повреждены здание детской музыкальной школы, частный дом, на территории гражданского предприятия начался масштабный пожар.

Вечером россияне ФАБами ударили по детской железнодорожной дороге. На месте погибла 30-летняя женщина, различные травмы получили 18 человек. В результате полученных ранений в больнице скончался 63-летний мужчина.

Из-за ударов по Харьковскому району повреждены жилые дома, автомобили. В результате попадания вражеского КАБа в поселке Казачья Лопань погиб 73-летний мужчина. Еще один местный житель 46 лет получил ранения.

В поселке Старый Салтов БПЛА ударил между магазином и местной церковью. Пострадали три человека: женщины 46 и 50 лет и 30-летний мужчина. Их госпитализировали.

В поселке Купянск-Узловой в результате удара КАБа ранен 45-летний мужчина.

Читайте также: Сколько раненых после атаки россиян по Харькову находятся в больницах