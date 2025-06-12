На Харьковщине дрон РФ пугал женщину на огороде, а затем влетел в соседний дом
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
11 июня в 17:20 вражеский FPV-дрон попал в дом в селе Ивашки Золочевской громады.
«Сначала вражеский беспилотник заметил женщину, которая возилась на огороде. Начал ее пугать. То поднимался, то спускался ниже. Делал вид, будто охотится за ней. Женщина, увидев это, начала бежать. И тогда дрон с разгона залетел под крышу в соседний дом», – рассказал начальник Золочевской поселковой ВА Виктор Коваленко МГ «Объектив».
В результате удара здание полностью уничтожено, в результате возникшего пожара. Пострадавших нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, золочевская громада, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 11:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 июня в 17:20 вражеский FPV-дрон попал в дом в селе Ивашки Золочевской громады.".