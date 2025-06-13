«Меня просто довели»: мужчина в Харькове собирался покончить с собой (видео)

Мужчину, который намеревался совершить самоубийство, спасли патрульные в Харькове.

В Управлении патрульной полиции в Харьковской области рассказали, что на днях получили вызов о домашнем насилии по улице Амосова.

«Инспекторы Сергей Гончаренко и Ольга Маршалкина поднялись в квартиру, где увидели мужчину, который пытался совершить непоправимое», — отметили правоохранители.

Мужчина кричал: «Меня просто довели до истерики, оставьте меня в покое».

Патрульные вместе с медиками дождались подходящего момента, резко сократили дистанцию ​​и схватили мужчину, после чего затащили его обратно в комнату.

Гражданина госпитализировали. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили копы.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области