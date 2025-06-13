Live
  • Пт 13.06.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.08

«Меня просто довели»: мужчина в Харькове собирался покончить с собой (видео)

Общество 13:43   13.06.2025
Виктория Яковенко
«Меня просто довели»: мужчина в Харькове собирался покончить с собой (видео) Скриншот

Мужчину, который намеревался совершить самоубийство, спасли патрульные в Харькове.

В Управлении патрульной полиции в Харьковской области рассказали, что на днях получили вызов о домашнем насилии по улице Амосова.

«Инспекторы Сергей Гончаренко и Ольга Маршалкина поднялись в квартиру, где увидели мужчину, который пытался совершить непоправимое», — отметили правоохранители.

Мужчина кричал: «Меня просто довели до истерики, оставьте меня в покое».

Патрульные вместе с медиками дождались подходящего момента, резко сократили дистанцию ​​и схватили мужчину, после чего затащили его обратно в комнату.

Гражданина госпитализировали. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили копы.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Читайте также: Угрожали оружием: жители Днепропетровщины требовали от харьковчанина деньги

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 13 июня: что в Двуречной, здание ТЦК таки подожгли
Новости Харькова — главное 13 июня: что в Двуречной, здание ТЦК таки подожгли
13.06.2025, 21:39
Опасная погода надвигается на Харьков и область: что прогнозируют синоптики
Опасная погода надвигается на Харьков и область: что прогнозируют синоптики
13.06.2025, 12:23
Прогноз погоды в Харькове и области на 14 июня: дождь с грозой, шквалы
Прогноз погоды в Харькове и области на 14 июня: дождь с грозой, шквалы
13.06.2025, 20:28
Водоем возле реки вырыл для себя житель Харьковщины: как за такое наказывают
Водоем возле реки вырыл для себя житель Харьковщины: как за такое наказывают
13.06.2025, 17:56
Жестокое убийство под Харьковом: «режиссер» из колонии получил пожизненное
Жестокое убийство под Харьковом: «режиссер» из колонии получил пожизненное
13.06.2025, 21:27
Терехов: РФ разрушила подстанцию в Харькове – когда люди будут со светом
Терехов: РФ разрушила подстанцию в Харькове – когда люди будут со светом
13.06.2025, 09:23

Новости по теме:

20:56
Военного ВСУ добавила в историю об избиении копа под Харьковом пропаганда РФ
20:28
Прогноз погоды в Харькове и области на 14 июня: дождь с грозой, шквалы
20:11
«Шахеды» по ночам разрушают остатки бизнеса в Харькове — Синегубов (видео)
19:33
Атака на Харьков 7 июня: уже начался ремонт поврежденной девятиэтажки (фото)
19:01
В СИЗО отправили харьковчанина, которого на днях задерживал «КОРД»

Вы читали новость: ««Меня просто довели»: мужчина в Харькове собирался покончить с собой (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 13:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, который намеревался совершить самоубийство, спасли патрульные в Харькове.".