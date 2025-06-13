«Меня просто довели»: мужчина в Харькове собирался покончить с собой (видео)
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Мужчину, который намеревался совершить самоубийство, спасли патрульные в Харькове.
В Управлении патрульной полиции в Харьковской области рассказали, что на днях получили вызов о домашнем насилии по улице Амосова.
«Инспекторы Сергей Гончаренко и Ольга Маршалкина поднялись в квартиру, где увидели мужчину, который пытался совершить непоправимое», — отметили правоохранители.
Мужчина кричал: «Меня просто довели до истерики, оставьте меня в покое».
Патрульные вместе с медиками дождались подходящего момента, резко сократили дистанцию и схватили мужчину, после чего затащили его обратно в комнату.
Гражданина госпитализировали. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, добавили копы.
Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, патрульная полиция, самоубийство;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчину, который намеревался совершить самоубийство, спасли патрульные в Харькове.".