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«Харьковщина разделяет боль» — Синегубов об ударах по Киеву и другим регионам

Происшествия 14:12   17.06.2025
Виктория Яковенко
«Харьковщина разделяет боль» — Синегубов об ударах по Киеву и другим регионам Фото: ГСЧС Украины

Глава ХОВА Олег Синегубов отреагировал на ночную атаку РФ на Украину.

«Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина, Киевщина. Более 440 дронов и 32 ракеты. Ужасная ночь. Безжалостные, коварные удары россии – по жилым домам, по мирным людям. Искренние соболезнования семьям погибших. Сил и скорейшего выздоровления всем раненым. Харьковщина разделяет эту адскую боль, которую невозможно измерить. Держимся», — написал глава ХОВА.

Наибольшие последствия в результате ударов испытала столица. Взрывы там начали раздаваться с полуночи. Киев атаковали БпЛА типа «Шахед» и ракеты.

По последним данным ГСЧС Украины в результате ударов в столице погибли 14 человек, 105 человек пострадали. На местах прилетов продолжаются поисково-спасательные работы.

удар по Киеву
Фото: ГСЧС Украины
удар по Киеву
Фото: ГСЧС Украины
удар по Киеву
Фото: ГСЧС Украины
удар по Киеву
Фото: ГСЧС Украины

18 июня в Киеве объявили Днем траура, сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 14:12;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов отреагировал на ночную атаку РФ на Украину.".