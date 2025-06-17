«Харьковщина разделяет боль» — Синегубов об ударах по Киеву и другим регионам
Глава ХОВА Олег Синегубов отреагировал на ночную атаку РФ на Украину.
«Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина, Киевщина. Более 440 дронов и 32 ракеты. Ужасная ночь. Безжалостные, коварные удары россии – по жилым домам, по мирным людям. Искренние соболезнования семьям погибших. Сил и скорейшего выздоровления всем раненым. Харьковщина разделяет эту адскую боль, которую невозможно измерить. Держимся», — написал глава ХОВА.
Наибольшие последствия в результате ударов испытала столица. Взрывы там начали раздаваться с полуночи. Киев атаковали БпЛА типа «Шахед» и ракеты.
По последним данным ГСЧС Украины в результате ударов в столице погибли 14 человек, 105 человек пострадали. На местах прилетов продолжаются поисково-спасательные работы.
18 июня в Киеве объявили Днем траура, сообщил мэр города Виталий Кличко.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака, киев, Олег Синегубов, удар, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 14:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов отреагировал на ночную атаку РФ на Украину.".