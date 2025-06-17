«Харьковщина разделяет боль» — Синегубов об ударах по Киеву и другим регионам

Глава ХОВА Олег Синегубов отреагировал на ночную атаку РФ на Украину.

«Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина, Киевщина. Более 440 дронов и 32 ракеты. Ужасная ночь. Безжалостные, коварные удары россии – по жилым домам, по мирным людям. Искренние соболезнования семьям погибших. Сил и скорейшего выздоровления всем раненым. Харьковщина разделяет эту адскую боль, которую невозможно измерить. Держимся», — написал глава ХОВА.

Наибольшие последствия в результате ударов испытала столица. Взрывы там начали раздаваться с полуночи. Киев атаковали БпЛА типа «Шахед» и ракеты.

По последним данным ГСЧС Украины в результате ударов в столице погибли 14 человек, 105 человек пострадали. На местах прилетов продолжаются поисково-спасательные работы.

18 июня в Киеве объявили Днем траура, сообщил мэр города Виталий Кличко.