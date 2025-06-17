Россияне опять терроризировали Купянский район, есть раненые – Синегубов
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Утром 17 июня начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковщины.
По его данным, под ударом оказались два населенных пункта Купянского района.
«В г. Купянск пострадали 69-летний мужчина и 66-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.
Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения:
▪️ 5 КАБ;
▪️ 1 БпЛА типа «Шахед».
«В Купянском районе повреждены 10 частных домов, многоквартирный дом (г. Купянск, пос. Купянск-Узловой)», – уточнил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: бои, обстрелы, прилет, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 08:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 17 июня начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковщины.".