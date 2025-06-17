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Россияне опять терроризировали Купянский район, есть раненые – Синегубов

Происшествия 08:55   17.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Россияне опять терроризировали Купянский район, есть раненые – Синегубов Фото: Олег Синегубов/Telegram

Утром 17 июня начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковщины.

По его данным, под ударом оказались два населенных пункта Купянского района.

«В г. Купянск пострадали 69-летний мужчина и 66-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.

Враг применял по Харьковщине различные виды вооружения:

▪️ 5 КАБ;
▪️ 1 БпЛА типа «Шахед».

«В Купянском районе повреждены 10 частных домов, многоквартирный дом (г. Купянск, пос. Купянск-Узловой)», – уточнил Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 08:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 17 июня начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях обстрелов Харьковщины.".