Генштаб: восемь боев было за сутки на Харьковщине, где атаковал враг
Утром 17 июня Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в Харьковской области.
На Южно-Слобожанском (ранее – Харьковском) направлении россияне наступали четыре раза. На Купянском – зафиксировали четыре боя около Степовой Новоселовки, Загрызово, Голубовки и Петропавловки.
«По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 56 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 110 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3226 дронов-камикадзе и осуществили 5481 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 96 — из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.
Потери оккупантов на данный момент такие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2025 в 08:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 17 июня Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в Харьковской области. На Южно-Слобожанском (ранее – Харьковском) направлении россияне…".