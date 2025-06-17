Генштаб: восемь боев было за сутки на Харьковщине, где атаковал враг

Утром 17 июня Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском (ранее – Харьковском) направлении россияне наступали четыре раза. На Купянском – зафиксировали четыре боя около Степовой Новоселовки, Загрызово, Голубовки и Петропавловки.

«По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 56 авиационных ударов, применили пять ракет и сбросили 110 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3226 дронов-камикадзе и осуществили 5481 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 96 — из реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Потери оккупантов на данный момент такие: