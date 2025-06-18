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Завтра на два дня перекроют для транспорта участок улицы в Харькове

Общество 20:28   18.06.2025
Оксана Якушко
Завтра на два дня перекроют для транспорта участок улицы в Харькове Фото: ХГС

19 и 20 июня движение транспорта на ул. Роганской с 9:00 до 18:00 будет ограничено, сообщает Харьковский горсовет.

Не будет движения машин на участке от бул. Ивана Каркача до ул. 92-й бригады по улице Роганской.

Причина – ремонт дорожного покрытия проезжей части, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Для объезда закрытого участка организуют двустороннее движение по встречной полосе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2025 в 20:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 и 20 июня движение транспорта на ул. Роганской с 9:00 до 18:00 будет ограничено, сообщает Харьковский горсовет.".