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Рейтинг вакансий недели в Харькове и области: кому предлагают 56 тысяч гривен

Харьков 19:18   20.06.2025
Елена Нагорная
Рейтинг вакансий недели в Харькове и области: кому предлагают 56 тысяч гривен Инфографика ХОВА

По состоянию на 19 июня в Харьковской области были актуальны 3242 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг вакансия врача физической и реабилитационной медицины с зарплатой 56 тысяч гривен. Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации будет получать 50 тысяч, а машинист погрузочной машины — 49,9 тысячи.

Сварщик на электронно-лучевых сварочных установках будет зарабатывать 30 тысяч гривен, наладчик оборудования в производстве пищевой продукции — 26 тысяч, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей — 25,6 тысячи, укладчик продукции медицинского назначения — 21 тысячу, заведующий хозяйством — 20 тысяч, повар — 19 тысяч и контролер энергонадзора — 18,4 тысячи.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 июня 2025 в 19:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 19 июня в Харьковской области были актуальны 3242 вакансии, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".