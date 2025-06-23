Полтонны труб украли у тепловиков в Харькове: как столько вывезли (фото)

В КП «ХТС» заявили о масштабной краже – из центрального теплового пункта украли около пол тонны металлических труб.

По данным коммунальщиков, это сделал 25-летний ранее судимый горожанин. Факт воровства обнаружил старший мастер Слободского филиала Сергей Роменко и работники службы безопасности предприятия.

«Вора, который пошел на дело в 5 утра, зафиксировала камера видеонаблюдения и неравнодушная жительница ближайшего микрорайона на свой телефон. Мужчина украл не только старые трубы, но и 4-метровую новую, диаметром 133 мм. Причем добычу преступник транспортировал также украденной тележкой из того же теплового пункта», — рассказали в КП.

Похищенное правоохранители и коммунальщики по «горячим следам» нашли на двух пунктах приема металлолома. Все имущество тепловиков вернули на предприятие.

«Тележка пока находится в отделе полиции как вещественное доказательство. Личность вора также быстро установили и его самого задержали. Мужчина признался в совершенном преступлении», — добавили коммунальщики.

Они информируют: правоохранители внесли сведения о происшествии в ЕРДР. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде ареста. Если вину докажут, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Тепловики просят жителей не приближаться к объектам КП, а также быть бдительными и оповещать работников «ХТС» и правоохранителей о подозрительных посетителях таких объектов.

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