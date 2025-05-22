Котел 1917 года выпуска демонтировали в одной из котельных Харькова

До 2025 года проработал в Харькове паровой котел немецкого производства. Подробности сообщило КП «Харьковские тепловые сети».

«Процесс модернизации в «Харьковских тепловых сетях» достиг древнейших участков системы теплоснабжения города — на одной из локальных котельных был демонтирован паровой котел 1917 года рождения. Агрегат немецкого производства типа «Ланкашир» выдержал несколько войн, революций и три года полномасштабного вторжения», — отметила пресс-служба предприятия.

Историческое оборудование решили заменить более экономичным и мощным современным. Одна из задач — чтобы новый котел работал и во время блэкаутов.

«Специалисты управления ремонтов КП «ХТС» ювелирно демонтировали экспонат из старого здания. Теперь его ждет реставрация и почетное место «музейного» экспоната. Его разместят на одном из объектов КП «ХТС» как образец теплогенерирующего оборудования XIX-XX веков», — отметили в пресс-службе «Харьковских теплосетей».