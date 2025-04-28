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В Харькове восстанавливают котельную, которой дважды «досталось» от обстрелов

Общество 09:26   28.04.2025
Оксана Горун
В Харькове восстанавливают котельную, которой дважды «досталось» от обстрелов Скриншот

В Харькове полным ходом идет подготовка к следующему отопительному сезону. КП «ХТС» сообщило подробности о ремонтных работах, которые уже начались.

В одном из районов города одновременно перекладывают теплотрассу и восстанавливают поврежденную котельную.

«Здесь уже вторично меняют окна, реконструкции требует и сам конструктив. К сожалению, второй раз после 2022 года нужно перестроить вспомогательные сооружения, уничтоженные ракетными обстрелами. При этом несгибаемая котельная и сегодня продолжает подавать горячую воду, хоть и не на все дома», — сообщила пресс-служба КП «Харьковские тепловые сети».

Видео: пресс-служба КП «ХТС»

И.о. директора технического КП «ХТС» Алексей Лука отметил, что котельная доработала сезон, оказывая услуги, несмотря на повреждения. Но сейчас ее отключают, чтобы полностью подготовить оборудование к зиме.

«Сегодня очень много непредвиденных работ, которые мы не смогли запланировать, потому что каждый день обстрелы придают нашему плану некоторые изменения», — признал Лука.

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Также в «Теплосетях» сообщили, что идет ремонт магистрали на Салтовке.

«Очень много дефектов в ней. Мы оперативно приняли решение, чтобы отключить эту магистраль. Отключили около 200 домов от горячего водоснабжения. Это позволит в будущем отремонтировать этот участок и пройти без отключения. Придется заменить около 240 метров диаметром 800», — рассказал Сергей Монахов, начальник Салтовского филиала КП «ХТС».

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 апреля 2025 в 09:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полным ходом идет подготовка к следующему отопительному сезону. КП «ХТС» сообщило подробности о ремонтных работах, которые уже начались".