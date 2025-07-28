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«Прилет» по Дергачам: БпЛА ударил по частному дому (фото)

Происшествия 10:50   28.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Прилет» по Дергачам: БпЛА ударил по частному дому (фото)

О том, что вечером 28 июля около 22:00 россияне ударили по Дергачам, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

По его информации, беспилотник типа «Молния» упал на территории частного домовладения. Предварительно, пострадавших нет.

«В ближайшее время жильцам дома будут предоставлены материалы для предварительного ремонта. Также на место прибудут работники городской комиссии с «єВідновлення» для обследования и фиксации степени разрушения», – написал Задоренко.

Читайте также: Синегубов рассказал о последствиях ударов по Харьковщине

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 10:50;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что вечером 28 июля около 22:00 россияне ударили по Дергачам, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".