«Прилет» по Дергачам: БпЛА ударил по частному дому (фото)

О том, что вечером 28 июля около 22:00 россияне ударили по Дергачам, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

По его информации, беспилотник типа «Молния» упал на территории частного домовладения. Предварительно, пострадавших нет.

«В ближайшее время жильцам дома будут предоставлены материалы для предварительного ремонта. Также на место прибудут работники городской комиссии с «єВідновлення» для обследования и фиксации степени разрушения», – написал Задоренко.

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