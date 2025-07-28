Синегубов рассказал о последствиях ударов по Харьковщине
Фото: Елена Нагорная
Вследствие обстрелов пострадавших в Харькове и области нет, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
За сутки по Харьковщине прилетело:
▪️2 КАБ;
▪️10 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️1 БпЛА типа «Молния»;
▪️1 fpv-дрон;
▪️1 БпЛА (тип устанавливается).
Также в результате «прилетов» в Дергачах поврежден частный дом.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 08:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие обстрелов пострадавших в Харькове нет, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. ".