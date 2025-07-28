Синегубов рассказал о последствиях ударов по Харьковщине

Вследствие обстрелов пострадавших в Харькове и области нет, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

За сутки по Харьковщине прилетело:

▪️2 КАБ;

▪️10 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типа «Молния»;

▪️1 fpv-дрон;

▪️1 БпЛА (тип устанавливается).

Также в результате «прилетов» в Дергачах поврежден частный дом.