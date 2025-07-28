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Синегубов рассказал о последствиях ударов по Харьковщине

Происшествия 08:45   28.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов рассказал о последствиях ударов по Харьковщине Фото: Елена Нагорная

Вследствие обстрелов пострадавших в Харькове и области нет, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. 

За сутки по Харьковщине прилетело:

▪️2 КАБ;

▪️10 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️1 БпЛА типа «Молния»;

▪️1 fpv-дрон;

▪️1 БпЛА (тип устанавливается).

Также в результате «прилетов» в Дергачах поврежден частный дом.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 08:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие обстрелов пострадавших в Харькове нет, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. ".