Новости Харькова — главное за 28 июля: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:11
Авиаудары, 13 боев: как прошли сутки на Харьковщине – информация Генштаба
В утренней сводке Генштаба ВСУ за 28 июля сообщили, где пытался наступать противник в Харьковской области.
На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались атаковать семь раз. Бои шли в районе Волчанска.
Тем временем на Купянском – украинские защитники отбили шесть штурмов ВС РФ.
«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Радьковки, Голубовки и Богуславки», – отметили в ГШ.
Также оккупанты сбросили авиабомбы на Чугуновку и Шевяковку.
07:49
На Салтовке водолазы нашли тело мужчины – ГСЧС
По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки у спасателей было 24 выезда.
Два раза пожарные выезжали тушить пожары, которые начались в результате обстрелов Изюмского и Чугуевского районов.
«В Изюмском районе в с. Подлиман в результате удара БпЛА горела трава на площади 100 м. кв. Пострадавших нет. В Чугуевском районе в с. Перковка в результате обстрела БпЛА горела хозяйственная постройка на площади пожара 10 м кв. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», – уточнили в ГСЧС.
Кроме того, в течение суток спасатели ликвидировали 15 пожаров в природных экосистемах региона.
«27 июля водолазы ГСЧС выезжали на вызов об извлечении тела погибшего 43-летнего мужчины из реки Харьков на ул. Непокоренных. Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами», – добавили пожарные.
07:10
Всю ночь Харьковщину атаковали «Шахеды»
Тревогу в Харькове и области объявили накануне в 20:40 из-за «Шахедов», которые начали атаковать соседние области.
В 22:17 украинские защитники предупредили, что беспилотники подлетают в Харькову.
Атака БпЛА продолжилась и после полуночи и продолжалась до самого утра – отбой прозвучал лишь в 04:40. В 06:41 тревогу возобновили, но ненадолго. Уже через 20 минут вновь дали отбой.
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- • Дата публикации материала: 28 июля 2025 в 08:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".