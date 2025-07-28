Новости Харькова — главное за 28 июля: как прошла ночь

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:11

Авиаудары, 13 боев: как прошли сутки на Харьковщине – информация Генштаба

В утренней сводке Генштаба ВСУ за 28 июля сообщили, где пытался наступать противник в Харьковской области.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались атаковать семь раз. Бои шли в районе Волчанска.

Тем временем на Купянском – украинские защитники отбили шесть штурмов ВС РФ.

«Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Радьковки, Голубовки и Богуславки», – отметили в ГШ.

Также оккупанты сбросили авиабомбы на Чугуновку и Шевяковку.

07:49

На Салтовке водолазы нашли тело мужчины – ГСЧС

По данным пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки у спасателей было 24 выезда.

Два раза пожарные выезжали тушить пожары, которые начались в результате обстрелов Изюмского и Чугуевского районов.

«В Изюмском районе в с. Подлиман в результате удара БпЛА горела трава на площади 100 м. кв. Пострадавших нет. В Чугуевском районе в с. Перковка в результате обстрела БпЛА горела хозяйственная постройка на площади пожара 10 м кв. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших», – уточнили в ГСЧС.

Кроме того, в течение суток спасатели ликвидировали 15 пожаров в природных экосистемах региона.

«27 июля водолазы ГСЧС выезжали на вызов об извлечении тела погибшего 43-летнего мужчины из реки Харьков на ул. Непокоренных. Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами», – добавили пожарные.

07:10

Всю ночь Харьковщину атаковали «Шахеды»

Тревогу в Харькове и области объявили накануне в 20:40 из-за «Шахедов», которые начали атаковать соседние области.

В 22:17 украинские защитники предупредили, что беспилотники подлетают в Харькову.

Атака БпЛА продолжилась и после полуночи и продолжалась до самого утра – отбой прозвучал лишь в 04:40. В 06:41 тревогу возобновили, но ненадолго. Уже через 20 минут вновь дали отбой.