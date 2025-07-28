Новини Харкова — головне за 28 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:11

Авіаудари, 13 боїв: як минула доба на Харківщині – інформація Генштабу

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 липня повідомили, де намагався наступати противник у Харківській області.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися атакувати сім разів. Бої точилися в районі Вовчанська.

Тим часом на Куп’янському – українські захисники відбили шість штурмів ЗС РФ.

“Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки”, – зазначили у ГШ.

Також окупанти скинули авіабомби на Чугунівку та Шев’яківку.

07:49

На Салтівці водолази знайшли тіло чоловіка – ДСНС

За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу у рятувальників було 24 виїзди.

Двічі пожежники виїжджали гасити загоряння, які почалися внаслідок обстрілів Ізюмського та Чугуївського районів.

“В Ізюмському районі в с. Підлиман внаслідок удару БпЛА горіла трава на площі пожежі 100 м кв. Постраждалих немає. В Чугуївському районі в с. Перківка внаслідок обстрілу БпЛА горіла господарча споруда на площі пожежі 10 м кв. На щастя обійшлося без жертв та постраждалих”, – повідомили у ДСНС.

Окрім того, протягом доби рятувальники ліквідували 15 пожеж у природних екосистемах регіону.

“27 липня водолази ДСНС виїжджали на виклик щодо вилучення тіла загиблого 43-річного чоловіка з річки Харків, що на вул. Нескорених. Обставини події встановлюються правоохоронними органами”, – додали пожежники.

07:10

Усю ніч Харківщину атакували “Шахеди”

Тривогу в Харкові та області оголосили напередодні о 20:40 через “Шахеди”, які почали атакувати сусідні області.

О 22:17 українські захисники попередили, що безпілотники підлітають до Харкова.

Атака БпЛА продовжилася і після опівночі та тривала аж до ранку – відбій пролунав лише о 04:40. О 06:41 тривогу відновили, але ненадовго. Вже за 20 хвилин знову дали відбій.