Авіаудари, 13 боїв: як минула доба на Харківщині – інформація Генштабу

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 липня повідомили, де намагався наступати противник у Харківській області.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися атакувати сім разів. Бої точилися в районі Вовчанська.

Тим часом на Куп’янському – українські захисники відбили шість штурмів ЗС РФ.

“Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки”, – зазначили у ГШ.

Також окупанти скинули авіабомби на Чугунівку та Шев’яківку.

Втрати армії РФ такі: