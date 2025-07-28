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Авіаудари, 13 боїв: як минула доба на Харківщині – інформація Генштабу

Україна 08:07   28.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Авіаудари, 13 боїв: як минула доба на Харківщині – інформація Генштабу

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 липня повідомили, де намагався наступати противник у Харківській області.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися атакувати сім разів. Бої точилися в районі Вовчанська.

Тим часом на Куп’янському – українські захисники відбили шість штурмів ЗС РФ.

“Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки”, – зазначили у ГШ.

Також окупанти скинули авіабомби на Чугунівку та Шев’яківку.

Втрати армії РФ такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 08:07;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 липня повідомили, де намагався наступати противник у Харківській області.".