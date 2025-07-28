Авіаудари, 13 боїв: як минула доба на Харківщині – інформація Генштабу
У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 липня повідомили, де намагався наступати противник у Харківській області.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися атакувати сім разів. Бої точилися в районі Вовчанська.
Тим часом на Куп’янському – українські захисники відбили шість штурмів ЗС РФ.
“Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки”, – зазначили у ГШ.
Також окупанти скинули авіабомби на Чугунівку та Шев’яківку.
Втрати армії РФ такі:
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2025 в 08:07;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 28 липня повідомили, де намагався наступати противник у Харківській області.".